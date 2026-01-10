Cum a răspuns TVR după oferta de la Antena 1 pentru a prelua CM 2026: ”Suntem în Evul Mediu și voi vreți investiții în fotbal”

ADVERTISEMENT

În urmă cu circa 3 săptămâni au apărut noi informații despre Campionatul Mondial de fotbal. Acesta este organizat în vara lui 2026, drepturile de difuzare fiind cumpărate de Antena 1. Iată cum a răspuns TVR după oferta de la acest post de televiziune.

TVR, reacție la oferta primită de la Antena 1 pentru CM 2026

Antena 1 a achiziționat drepturile de autor pentru Campionatul Mondial 2026, pentru suma de aproximativ 15 milioane de euro. Din păcate, s-a lovit de o problemă pe care a încercat să o rezolve printr-o propunere.

Conducerea a realizat că multe dintre meciurile care vor avea loc în Mexic, Canada și SUA se difuzează noaptea târziu. Astfel, acest aspect ar putea să nu fie tocmai rentabil din punct de vedere comercial. Prin urmare, a făcut o ofertă.

Aceasta s-a îndreptat către . Reacția directorului general nu a întârziat să apară. Adriana Săftoiu, numită în această funcție în 2025, a recunoscut că au existat discuții înainte de Crăciun.

Decizia este una foarte clară, în ciuda faptului că la ultimele două ediții de Campionat Mondial, TVR a cheltuit o sumă impresionantă. Mai exact, este vorba de aproximativ 20 de milioane de euro, însă anul acesta lucrurile stau diferit.

„A fost o discuție, până în Crăciun, între 15-20 decembrie dacă-mi amintesc bine, la solicitarea celor de la Antena 1. Au vorbit cu cei de la redacția Sport. Au venit cu o propunere, dar din câte am înțeles de la colegii mei, nu e fezabilă.

În primul rând, în orice discuție pe care o am, avertizez că, în acest moment, noi nu avem bugetul pe 2026. Deci nu poți risca să-ți asumi niciun fel de parteneriat pentru 2026.

În mod real, starea televiziunii din punctul de vedere al tehnicii este Ev Mediu. De 15 ani în această instituție nu s-a mai investit deloc în mod real. Totul e pe cârpeală. Suntem în Evul Mediu și voi vreți investiții în fotbal.

Aproape 80% din banii care vin de la buget merg pe salarii și pe varianta orelor suplimentare”, a explicat directorul TVR, pentru .

De ce TVR nu poate prelua Campionatul Mondial 2026

Adriana Săftoiu a mai subliniat că în momentul de față postul public are în desfășurare mai multe contracte ce au fost semnate în 2025. TVR nu poate intra în alte angajamente pentru că a preluat o plată legată de Jocurile Olimpice de iarnă.

Competiția își are startul pe 6 februarie, ceremonia de deschidere fiind programată în San Siro. Milano și Cortina d’Ampezzo sunt orașele care vor găzdui Jocurile Olimpice de iarnă, pe o suprafață totală de 22.000 de kilometri pătrați.

Așadar, TVR nu are posibilitatea să preia de la Antena 1 o parte din cele 104 meciuri ale Campionatului Mondial 2026. Un alt motiv este legat de modernizarea tehnică a televiziunii, care este văzută ca o problemă.

„Pentru mine, de exemplu, este mult, mult mai gravă problema cu sistemele tehnologice. Din punctul meu de vedere, TVR este un muzeu tehnologic. Din păcate.

Într-o discuție avută pe un anumit sistem care asigură emisia, am ajuns la concluzia că ne-ar trebui vreo 2,5 milioane de euro ca să putem să face această tehnologizare, această investiție.

Deci mie mi se pare mult, mult mai grav ce am preluat eu din punctul meu de vedere al tehnicii”, a completat Adriana Săftoiu, despre , mai arată sursa menționată anterior.