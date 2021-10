Cum a ratat Florinel Coman transferul în MLS! Ce sumă importantă a refuzat Gigi Becali

Vedeta echipei FCSB, Florinel Coman, este în continuare în convalescență după accidentarea pe care a suferit-o în meciul de pe teren proipriu cu Sepsi, 1-1, în etapa a 6-a, meci jucat pe 23 august, dar continuă să fie în atenția consumatorilor de fotbal.

Liță Dumitru l-a propus pe Florinel Coman în SUA: „Gigi Becali a refuzat 7 milioane de euro”

Liță Dumitru, fostul mare fotbalist al Stelei, a declarat că la scurt timp după ce Alexandru Mitriță a ajuns la New York City, un alt jucător din Liga 1 putea evolua la o echipă din campionatul de fotbal al Statelor Unite.

„Eu am discutat cu prietenul meu, care mi-a făcut cunoștință cu un impresar. Eu am vorbit cu Giovanni Becali, am vorbit cu toată lumea. Dacă Gigi Becali voia 7.000.000 de euro, acum, Coman era în America.

Cei de acolo îl luau, sută la sută. Nu era de la New York, era din altă parte oferta. Discuția a fost după ce s-a transferat Mitriță în America”, a dezvăluit Liță Dumitru la .

Echipele din Statele Unite le fac românilor cu ochiul

Mitriță a ajuns la echipa americană în iarna anului 2018, dar anul trecut, în octombrie, a fost împrumutat la Ah Ahli, pentru a fi mai aproape de soția lui, care urma să nască în România.

Dumitru a mai precizat faptul că alți jucători doriți în campionatul americii (MLS) au fost Alexandru Cicâldău, Valentin Mihăilă și chiar și căpitanul de la FCSB, Florin Tănase.

„Cred că și Tănase putea să ajungă în America, dar nu eu am vorbit pentru el. Am vorbit pentru Cicâldău, înainte de Galata, cu mult. Am vorbit pentru Mihăilă. Am vorbit cu domnul Rotaru și i-am cerut să spună cât vrea pentru cei doi, dar totul a căzut”, a mai spus el.

Americanii ne-au depășit la fotbal

Liță Dumitru susține că fotbalul de peste Ocean este mult peste cel din România. „Suntem sub ei, ca valoare fotbalistică, de condiții de joc, nu mai vorbesc. Când joacă Atlanta acasă are 80.000 de spectatori.

Au 5.000 de copii la o Academie, la un club privat. Obiectivul lor este ca prin fotbal să ajungă la colegiu. Am un prieten în Dallas, și au școală de fotbal în patru puncte cardinale. Are 22 de echipe profesioniste și încă 22 amatoare”, susține Liță Dumitru.

Florinel Coman ar trebui să revină la antrenamente în această săptămână

În prezent, Florinel Coman este în plin proces de recuperare, după accidentarea pe care a suferit-o la meciul cu Sepsi, jucat pe teren propriu înb etapa a 6-a a Ligii I, în ziua de 23 august.

Jucătorul vicecampioanei României și ar trebuie să revină la antrenamente în cursul acestei săptămâni. Deși în ultimul an Coman a fost măcinat de accidentări, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, este convins că extrema roș-albaștrilor va reveni în forță, după perioada de recuperare.

„Este pariul meu că Florinel Coman va fi peste cel de dinainte de accidentare. «New Florinel Coman» va fi cel pe care-l dorim cu toții. El a avut probleme medicale, a forțat, a vrut să ne ajute, s-a accidentat acum în urma faultului comis de Ștefănescu, care s-a înscris în lista faulturilor comise asupra jucătorilor noștri și trecute cu vederea de arbitri”, declara el la finalul lunii august.