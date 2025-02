Cum a ratat Gică Hagi șansa de a fi urmașul lui Maradona la Napoli: ”Am fost supărat pe nea Mircea”

Marele Diego Maradona a strălucit în perioada petrecută la Napoli, iar Gică Hagi ar fi putut fi noul idol din sudul Italiei. ”Regele” a avut ofertă de a merge la formația de la poalele Vezuviului, însă mutarea nu s-a concretizat.

Gică Hagi, împiedicat de Mircea Lucescu să ajungă la Napoli după era Maradona

În , în care a anunțat că în curând își va lansa cartea autobiografică ”Drumul meu”, Hagi a mărturisit că a fost supărat pe Mircea Lucescu pentru că nu l-a lăsat să plece la Napoli.

”A fost de neînțeles când am plecat de la Real Madrid la Brescia, a fost și insistența lui nea Mircea (n.r. – Mircea Lucescu). Nu am vrut să mă duc, am fost supărat pe nea Mircea și pe Corioni, pentru că am avut Napoli și nu m-a lăsat.

A fost o perioadă foarte grea. Am avut Napoli și nu m-au lăsat. Asta e, am mers, am muncit și a fost un examen pentru mine. Dacă nu mergeam acolo poate nu mai eram la Mondiale, cine știe”, a declarat Gică Hagi.

Când a jucat Hagi cel mai bun fotbal al carierei

Întrebat de Horia Ivanovici, directorul FANATIK, care consideră că a fost , Hagi nu a putut să se rezume la o singură perioadă din cei 18 ani în care a jucat la nivel înalt.

”Să-mi aloc doar un moment dintr-o carieră de 18 ani la un nivel foarte mare… este foarte greu. Când eram tânăr, în România, am cucerit o Supercupă a Europei, am jucat la o echipă foarte mare, am jucat o finală de Champions League, am concurat cu cei mai buni jucători din Europa.

La echipa națională clar a fost America. Acolo cred eu că am excelat din toate punctele de vedere. Eram jucătorul cel mai decisiv în majoritatea meciurilor. Ghinionul nostru a fost că am pierdut la penalty-uri și ne-am dus acasă.

Pe urmă, nu am cum să nu zic de Madrid și Barca. Am învățat de la ele, m-au făcut mai bun. Am fost la cei mai buni, ei m-au dezvoltat, m-au făcut să fiu un fotbalist complet. Până atunci nu eram, eram anarhic. Pe urmă am învățat cum trebuie să stai în teren, cum să joci în echipă, ce trebuie să faci ofensiv și defensiv.

După aceea, tot ce am avut mai bun am dat la Galatasaray. Așa a fost să fie. Destinul ăsta a fost. Știam că mă duc la un club extraordinar. Eram convins că pot să fac lucrul acestea. Dovada? Am avut o clauză că, dacă vom câștiga o cupă europeană voi primi niște bani. Aia e dovada. Eu am gândit-o din prima secundă”, a spus Gică Hagi.