că nu va cumpăra niciodată jucători de la rivala din Giulești. Însă, Gigi Becali a fost la un pas de a-l lua pe fotbalistul care face furori la Rapid în acest moment.

Cum a ratat Gigi Becali fotbalistul care acum face furori la Rapid! “Atunci nu-l costa nimic”

La PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a dezvăluit că Gigi Becali îl putea lua pe fotbalistul care face furori la Rapid încă de când era la juniorat.

Fostul președinte LPF face referire la , jucător pe care acesta în urmă cu 4 ani. Fotbalistul de 21 de ani a strâns evoluții notabile în tricoul giuleștenilor în acest sezon și este om de bază în naționala de tineret condusă de Daniel Pancu.

“Eu i-am zis lui Gigi Becali să îi ia pe Ignat. I-am zis acum vreo 4 ani. Nu știu dacă mai ține minte. I-am zis: ‘Gigi, fii atent.

E un puști mare de doi metri la juniori care cred că va veni puternic pe turnantă și îi place fotbalul’. Și așa e. Îi place fotbalul și ține de meseria asta. Vrea să ajungă mare.

Nu costa nimic, pentru că îl lua de la juniori. Maxim achita 100 sau 200 de emii de euro. Ar fi ajuns la FCSB, nu la Rapid. E un jucător de zeci de milioane de euro”, a declarat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Gigi Becali o ia peste picior pe Rapid după U Cluj – FCSB 1-2

Ca urmare a victoriei cu liderul U Cluj, FCSB a urcat pe locul 5, cu 24 de puncte, la șase lungimi de primul loc. Campioana en-titre mai are însă de jucat și restanța cu FC Botoșani. , care e pe locul 6, cu 23 de puncte. Becali le vede în continuare contracandidate la titlu doar pe CFR Cluj și pe Universitatea Craiova.

“Da, cam așa. Păi și Rapid. Dar știți care e treaba? Eu nu mă bag să zic. Dar Șumudică a spus că anul ăsta nu se bat la titlu, că vor podiumul acum, și că la anul se bat la titlu. Înseamnă că ei știu mai bine echipa lor decât mine, nu?

Eu de când am intrat în fotbal, știu că am zis că vreau campionatul și cupa. Așa am comentat. Am zis eu vreodată de locul 2, de podium, de play-off, cum zic ei? Ei, dacă zic așa, lasă-i să se bată ei la play-off, la podium, și să iau eu campionatul.

Rapid nu e chiar aproape de noi. Rapid să intre mai întâi în play-off, și vedem apoi. Au 23 de puncte? Noi 24 și un meci în minus”, a spus Gigi Becali, conform .

