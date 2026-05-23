Cum a ratat Nicușor Bancu transferul la Feyenoord și PAOK: “Am refuzat 2 milioane euro pentru binele Universității Craiova”

Nicușor Bancu (33 de ani) a cucerit sezonul acesta primul său titlu în SuperLiga cu Universitatea Craiova. Căpitanul oltenilor se află la club de 13 ani, însă traiectoria sa în cariera de fotbalist putea cunoaște alte drumuri. Mihai Rotaru a povestit în direct cum l-a adus la clubul său, dar și cum a refuzat să îl vândă când a avut oferte de la cluburi uriașe precum Feyenoord sau PAOK.

Povestea lui Nicușor Bancu. Cum a fost adus la Universitatea Craiova

Jucătorul, are mai mult de un deceniu de când evoluează pentru formația din Bănie. Mihai Rotaru a povestit în direct la FANATIK EXCLUSIV cum a reușit să îl aducă, dar și cum a făcut posibilă păstrarea fundașului lateral stânga. „Este căpitanul Universității Craiova. A plecat nu de jos, ci de foarte, foarte jos. El practic nu a făcut fotbal până la 18 ani. Este un produs al clubului Universitatea Craiova. Și acum mai glumesc cu el, „Băi, Nicușoare”, îi zic, „Dacă îți ziceam atunci că stai toată viața pe 2000 de euro salariu la Universitatea când te-am luat de la Slatina, ce făceai?”, la care el, „Păi, veneam pe jos și rămâneam toată viața pe 2000.” Acum sigur că nu mai are 2000 de euro salariu, are mai mult. Știu că am plătit pe el vreo 80.000 de euro. Dar a fost o înțelegere verbală cu Slatina. El a venit cu noi în cantonament în Slovenia.

În țară erau Silviu Bogdan, Cârțu, și le-am zis să vorbească cu Slatina că-l cumpărăm, adică îi dăm 80.000. Numai că Slatina a început să zică că vor mai mult. L-am întrebat pe Jerry Gane, care era antrenor. El a zis că îl bagă titular, că e cel mai bun. I-am zis să se ducă la Bancu și să-i spună că ăștia s-au răzgândit și că în seara asta pleacă înapoi în România, dar să stea liniștit că nu pleacă, că îl țin eu aici. Bancu a început să facă ca trenul în gară, i-a sunat pe ăia că el se lasă de fotbal. L-am cumpărat în cele din urmă cu 80.000. După a avut o accidentare, prima accidentare foarte, foarte serioasă, fractură de tibie și peroneu. A revenit mai puternic și ușor, ușor a ajuns căpitanul Universității Craiova. Este căpitanul nostru și automat căpitanul este un simbol, reprezintă un simbol al clubului. Despre asta este vorba. Titularul echipei naționale de drept. Cred că este singurul om la echipa națională care este sigur de postul lui. Nu cred că mai este altul. Este un caracter extraordinar!”, a spus inițial Mihai Rotaru.

Transferurile ratate de Nicușor Bancu în carieră

Ulterior, patronul oltenilor a povestit că a refuzat să îl vândă pe Bancu la cluburi precum Feyenoord sau PAOK, purtând acum un regret față de fotbalistul său. Acum, dacă vor exista noi oferte pentru Bancu, Mihai Rotaru a declarat că decizia fotbalistului va conta într-o proporție mult mai mare. „Din păcate eu am fost de vină că a rămas aici. Prima ofertă cred că am avut-o de la Feyenoord pentru el, undeva la 2 milioane de euro. La vremea respectivă era un jucător tânăr, un jucător de perspectivă. Chiar făcea mai mulți bani, dar a rămas.

Au mai fost 2-3 oferte de la PAOK. Dar acolo au fost niște neînțelegeri vizavi de structura tranzacției și așa mai departe. Cumva, am greșit față de el la vremea respectivă dar n-am greșit față de Universitatea Craiova. Dacă va veni acum o ofertă, va conta decizia lui!”, a mai spus Mihai Rotaru la FANATIK EXCLUSIV.

