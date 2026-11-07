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Cum a reacționat Adi Mutu când a fost făcut „țigan” de un ospătar albanez: „I-am dat nota de plată!”

Flaviu Popa
07.11.2026 | 10:30
Cum a reactionat Adi Mutu cand a fost facut tigan de un ospatar albanez Iam dat nota de plata
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu și incidentul faimos cu ospătarul
Adrian Mutu este revoltat de modul în care albanezii de la Egnatia au ironizat țara noastră înainte de meciul cu Universitatea Craiova. „Briliantul” și-a adus aminte de propriul episod rasist.
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Adrian Mutu a avut parte de un incident destul de cunoscut acum mai bine de 15 ani, atunci când i-a aplicat o corecție fizică unui ospătar din Italia, care l-a făcut pe fotbalist „țigan”. Printr-o coincidență, ospătarul era albanez. Precum albanezii de la Egnatia care s-au filmat aterizând la Craiova pe ritmuri de manele, o găselniță de PR considerată jignitoare de foarte mulți români.

Adrian Mutu este revoltat după ce albanezii de la Egnatia s-au filmat în timp ce „aterizau” pe manele la Craiova

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mutu a comentat acest incident și și-a adus aminte de episodul în care a fost făcut țigan de un ospătar albanez în Firenze.

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„Eu chiar sunt patriot și mă deranjează. Că ai ajuns să spui că ești român de parcă ai avea o boală. Păi, stai, că eu, la cât de nebun sunt, spun că noi am inventat latina, nu latina a inventat limba română.

Eu cred că noi avem valorile noastre. Avem și noi problemele noastre, pentru că nu știm să le valorificăm. Ne mâncăm între noi, lucruri care pleacă și de la noi. Nu ne dăm mari ca americanii sau ca alte țări, cu toți ambasadorii lor din toate domeniile. Să punem și noi punctul pe «i» cu toate realizările acestora în toate domeniile”, și-a început Mutu discursul.

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Adrian Mutu a fost implicat într-un conflict cu un ospătar albanez acum 15 ani, la Florența

Mai apoi, și-a adus aminte de acel incident din 23 octombrie 2010, de la Florența. „Ba da, ba da! I-am dat nota de plată. M-a făcut țigan. «Că așa sunteți voi, toți românii, țigani.» Ospătar, exact, albanez. I-am dat nota de plată. Tocmai vorbeam… Nu mai vreau să vorbesc despre Albania, că intru în conflict politic. Ei știu foarte bine. Eu am luat-o acum 20 de ani”, a explicat Mutu.

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Ce s-a întâmplat atunci, mai exact? Conform presei din Italia, Adrian Mutu a lovit sau „bătut” un ospătar de origine kosovară, fiind nemulțumit de faptul că a fost făcut „țigan”. Victima, un anume Berat Racaj, avea 28 de ani și lucra la clubul de noapte Full Up din Florența. Ospătarul s-a apărat atunci și a susținut că Adrian Mutu a vrut să plece de la masă fără să plătească, pentru că ar avea un „cont deschis la patron”.

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Cum a reacționat Adrian Mutu când a fost jignit de un ospătar

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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