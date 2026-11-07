Cum a reacționat Adi Mutu când a fost făcut „țigan” de un ospătar albanez: „I-am dat nota de plată!”

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Adrian Mutu a avut parte de un incident destul de cunoscut acum mai bine de 15 ani, atunci când i-a aplicat o corecție fizică unui ospătar din Italia, care l-a făcut pe fotbalist „țigan”. Printr-o coincidență, ospătarul era albanez. Precum albanezii de la Egnatia care s-au filmat aterizând la Craiova pe ritmuri de manele, o găselniță de PR considerată jignitoare de foarte mulți români.

Adrian Mutu este revoltat după ce albanezii de la Egnatia s-au filmat în timp ce „aterizau” pe manele la Craiova

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mutu a comentat acest incident și și-a adus aminte de episodul în care a fost făcut țigan de un ospătar albanez în Firenze.

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„Eu chiar sunt patriot și mă deranjează. . Păi, stai, că eu, la cât de nebun sunt, spun că noi am inventat latina, nu latina a inventat limba română.

Eu cred că noi avem valorile noastre. Avem și noi problemele noastre, pentru că nu știm să le valorificăm. Ne mâncăm între noi, lucruri care pleacă și de la noi. Nu ne dăm mari ca americanii sau ca alte țări, cu toți ambasadorii lor din toate domeniile. Să punem și noi punctul pe «i» cu toate realizările acestora în toate domeniile”, și-a început Mutu discursul.

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Adrian Mutu a fost implicat într-un conflict cu un ospătar albanez acum 15 ani, la Florența

Mai apoi, și-a adus aminte de acel incident din 23 octombrie 2010, de la Florența. „Ba da, ba da! I-am dat nota de plată. M-a făcut țigan. «Că așa sunteți voi, toți românii, țigani.» Ospătar, exact, albanez. I-am dat nota de plată. Tocmai vorbeam… Nu mai vreau să vorbesc despre Albania, că intru în conflict politic. Ei știu foarte bine. Eu am luat-o acum 20 de ani”, a explicat Mutu.

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Conform presei din Italia, Adrian Mutu a lovit sau „bătut” un ospătar de origine kosovară, fiind nemulțumit de faptul că a fost făcut „țigan”. Victima, un anume Berat Racaj, avea 28 de ani și lucra la clubul de noapte Full Up din Florența. Ospătarul s-a apărat atunci și a susținut că Adrian Mutu a vrut să plece de la masă fără să plătească, pentru că ar avea un „cont deschis la patron”.

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