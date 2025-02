Cum a reacționat Adi Mutu după ce Bălbărău a fost cât pe ce să îi provoace al doilea eșec în Hermannstadt – Petrolul 1-1: „I-am luat din povara golului pe care l-am primit!”

Adrian Mutu a reacționat la capătul jocului care putea fi decis de gafa portarului său, Raul Bălbărău.

Ce a spus Adrian Mutu după Hermannstadt – Petrolul 1-1

Hermannstadt a avut o sumedenie de ocazii la poarta Petrolului, dar scorul a fost deschis abia după o gafă a lui Raul Bălbărău. Tânărul portar a scăpat mingea din brațe în fața porții, iar Sergiu Buș a marcat fără efort.

Ricardinho a egalat în minutele de prelungire, după o deviere norocoasă. Adrian Mutu a reacționat la final și a vorbit despre greșeala portarului său, fără să pună presiune pe acesta.

„Sper să treacă peste asta, îl susținem!”

„În 9 minute am fost și supărat și fericit, bine nu neapărat că am fost supărat de greșeala lui Raul (n.r. Bălbărău), se întâmplă. Mă bucur că am făcut egal, eu cred că este echitabil, cred eu că am avut ocaziile. Echipa a jucat un fotbal bun, am fost buni și pe apărare, a fost un joc bun cu o echipă periculoasă.

Sunt lângă el, l-am debutat, mă bucur pentru el că am egalat, i-am luat din povara golului pe care l-am primit. La ei se vede imediat o greșeală, în spatele lor e doar plasa. Sper să treacă peste asta, îl susținem. E vorba de atitudine, faptul că insiști pentru duel este foarte bine. Atitudinea cu care tratezi fiecare fază e singurul care contează.

„Sunt copii care nu au experiență!”

Sunt copii care nu au experiență, am încercat să facem o strategie diferită pentru al treilea meci din ultimele 6-7 zile. Ricardinho este ca un animal, rezistă, a jucat toate meciurile.

Vom vedea ce va fi, vom vedea la sfârșit când ne vom întâlni cu Sepsi unde suntem și câte puncte am înregistrat.”, a spus Adrian Mutu, la flash-interviu.

Lecția lui Adrian Mutu pentru veteranul din echipa sa

Adrian Mutu vrea disciplină în echipa sa, dar mai ales să aibă jucătorii importanți apți de joc. Din acest motiv,

Venit la echipă în martie 2023, de la Universitatea Craiova, fundașul central de aproape 36 de ani s-a impus ca titular la Petrolul. Mutu i-a atras atenția fostului internațional român asupra cartonașelor galbene după eșecul din deplasare cu Farul. Papp a intrat contra lui Hermannstadt, însă din a doua repriză.