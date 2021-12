Cum a reacţionat Anamaria Prodan după ce a văzut pictorialul lui Reghe şi Corina din Fanatik: “Ţi-ai dat arama pe faţă!”

Laurenţiu Reghecampf şi iubita sa, Corina, au fost protagoniştii unui pictorial special de sărbători, publicat în exclusivitate de FANATIK. Cei doi au vorbit pentru prima dată despre dragostea lor şi despre sentimentele pe care le încearcă acum, când aşteaptă să vină pe lume primul lor copil.

Anamaria Prodan a rupt tăcerea după ce FANATIK a publicat, în premieră naţională, primul pictorial făcut de Laurenţiu Reghecampf şi actuala sa iubită, acuzându-l pe antrenorul Universităţii Craiova că nu mai vrea nici măcar să îşi viziteze copilul.

Anamaria Prodan: Nu am divorţat de Laurenţiu Reghecampf

“Nu am divorţat, nici măcar primul termen nu a fost stabilit. Nu s-a discutat absolut nimic. Am fost sunată de băieţelul meu mic, de 13 ani. Nu am răspuns instant, am stat un pic şi am simţit atât de multă… nici greaţă nu pot să îi spun.

Am realizat după atât de mult timp că toată bunătatea mea, toată dorinţa mea de a nu expune familia mea, a ajuns să fie călcată în picioare de presă cu ajutorul soţului meu, Laurenţiu Reghecampf.

Nu am putut decât să îi dau un mesaj de felicitare pentru această şedinţă foto care ar fi trebuit să rămână în laptopul personal. El nu îşi vede copilul, nu îl vizitează. Din când în când mai trimite 100 de euro. De Sărbători a considerat că 25 de milioane de lei vechi este suficient”, a declarat Anamaria Prodan la Realitatea Plus.

Acuzaţiile lansate de Anamaria Prodan

Totodată, impresara a declarat că Laurenţiu Reghcampf nu este interesat de copilul pe care îl are cu ea şi că vrea să “distrugă această familie”.

“Anamaria este acea mamă rea, care îşi învaţă copiii să nu îşi iubească tatăl. A venit momentul să vorbesc după atâţia ani. Suferinţa copilului meu este atât de mare încât domnul Laurenţiu Reghecampf trebuie să înţeleagă că o relaţie dintre doi oameni se pot termina, putem să avem iubiţi, iubite, dar iubirile nu trebuie să devină publice.

Dar pe tine nu te interesează să vezi copilul minor. Spui că îţi aduce COVID când te rog să îl iei când sunt plecată din ţară. De fete nici nu vrei să auzi. Toată munca vieţii mele este tăvălită şi presa face statui unui om care este căsătorit.

De un an de zile Laurenţiu Reghecampf vrea să distrugă această familie. Pe 1 iunie făceam nunta. Familia este cel mai important lucru pe care un om o poate avea. Tot ce se construieşte pe lumea asta este despre familie.

Astăzi îţi dai arama pe faţă, de un an te faci de râs sistematic. Azi, nu văd decât nişte fotografii cu mine în presă pe care le are numai soţul meu, nişte pictoriale alături de amantă, jenante, în condiţiile în care copilul îţi plânge acasă şi vrea să te vadă, dar spui că îţi aduce COVID. La fotbal toţi părinţii râd”, a mai punctat ea.

În ceea ce o priveşte pe Corina, noua iubită a antenorului Craiovei, Anamaria Prodan a acuzat-o că i-a “terorizat” soţul. Impresara a mai afirmat şi că s-a luptat să salveze căsnicia. Ea mai declarat şi că Laurenţiu Reghecampf ar fi ameninţat multe persoane care ar avea filmuleţe cu noua sa parteneră.

“Astea-s ameninţările pe care le face sistematic (n.r. Anamaria Prodan despre mesajele pe care Laurenţiu Reghecampf le trimite în emisiune).

Este dorinţa acestei domnişoare care a presat, a terorizat, un bărbat mai slab, ca Laurenţiu Reghecampf. Soţul meu face plângeri. A ameninţat foarte multe femei, bărbaţi, care au avut diferite filmuleţe, mesaje, despre amantă.

Eu, Anamaria Prodan, am încercat să îmi salvez soţul şi să mediez. Tot datorită mie s-a făcut linişte. I-am spus: “Nu eşti bărbatul de care m-am îndrăgostit”. Noi l-am strigat toată viaţa “Soarele nostru” ca să ajungem râsul unei ţări.

Cineva trebuie să-l oprească şi asta trebuie să fiu eu. Dacă tu trimiţi notificări, a angajat foarte mulţi avocaţi pe care îi ţine la grămadă”, a spus Anamaria Prodan.

Noi am fost împreună non-stop. Pe lângă faptul că băiatul meu a descoperit această poveste urâtă a tatălui lui. Au trecut ani. Am reuşit să pansez durerea copilului meu. Când tu vii acasă şi îţi ţii copilul acasă şi înjuri şi scuipi, că ai luat pe cineva cum ai luat, că ai adus la masa noastră, în patul nostru.

Când dispar lucruri din casa noastră şi noi trecem şi peste chestia asta. Şi când vin tiradele de ameninţări. Te întrebi de ce apar că sunt tabloide în care se vorbeşte despre faptul că se pierde sarcina la două luni.

Înţelegeţi cât de mic poate să fie un bărbat în situaţia aceasta (când aude de înfăţişarea pentru divorţ de pe 7 februarie 2022). I-am arătat copilului meu că fac greşeli, dar ceea ce nu te doboară, te face mai puternic.

Acum bătaia de joc şi sfidarea depăşeşte graniţa bunului simţ. Se face premeditat acest lucru, aşa cum s-au făcut în aceşti ani în care am crezut în soţul meu. Am deschis războaie pe toate fronturile cu toţi cei care se luau de soţul meu. Ştiu tot ce se întâmplă. M-am trezit într-o realitate cumplită şi nu credeam că asta se poate întâmpla.

Nu este o problemă că soţul meu s-a îndrăgostit de o domnişoară care a fost dansatoare sau medic… Nu era o problemă.