Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce a aflat că a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei: „Voi face ce am promis”

Anca Alexandrescu a reacționat după afișarea rezultatelor de tip exit-poll, valabile pentru ora 19:30, comunicate la ora 21. Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii au votat pentru noul primar al Bucureștiului și, potrivit primelor date, Ciprian Ciucu a fost desemnat câștigător.

Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce a aflat că a pierdut alegerile de la Primăria Capitalei

Conform exit-poll-urilor prezentate după închiderea urnelor, Ciprian Ciucu are 32% din voturi, iar pe locul al doilea se află Daniel Băluță (PSD). Pe trei se situează, din primele date estimate, Anca Alexandrescu, cu un scor în jur de 21%. Cătălin Drulă de la USR se află abia pe locul patru, cu aproximativ 13%.

Candidata suveraniștilor nu a vrut să comenteze mare lucru pe seama primelor date după terminarea votării, spunând că va continua să facă dreptate pentru București, chiar și dacă nu va fi în postura de primăriță.

„Eu voi face exact ce am promis în aceste săptămâni românilor, adică dreptate la București, indiferent de locul în care mă voi afla. Voi continua ceea ce am făcut până acum și îi voi reprezenta așa cum le-am promis. Vă mulțumesc. Îmi pare rău că au ieșit puțini oameni la vot.”, a declarat Anca Alexandrescu de la sediul AUR, însoțită de președintele partidului, George Simion.

Simion acuză conspirația caselor de sondare, iar Drulă îi urează succes lui Ciucu

a declarat că a văzut multe manipulări făcute prin intermediul sondajelor de opinie: „Am văzut cum sunt folosite așa-zisele exit-poll-uri pentru a ridica sau a coborî un anumit candidat. Ne-am pus în slujba unui candidat independent pentru a menține unitatea mișcării suveraniste. Am dat dovadă de loialitate”.

Un alt perdant al alegerilor, , a mărturisit că misiunea lui Ciprian Ciucu va fi una destul de dificilă, însă îi dorește să facă tot ce stă în priceperea sa, pe care a dobândit-o în urma experienței de la sectorul 6. „Are o misiune grea înainte. Știu cât de greu e ce îl așteaptă. Îi doresc să pună în munca sa priceperea pe care o are și să-și găsească resursele. Mă bucur că în această campanie am putut vorbi despre lucrurile mai puțin plăcute, pentru că e important să le corectăm pentru viitor”, a spus Drulă după afișarea datelor de la exit-poll.