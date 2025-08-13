Cum a reacționat antrenorul lui Bașakșehir când a auzit că sunt șanse mari să joace cu Universitatea Craiova: „Ne plac astfel de adversare”

Bașakșehir s-a calificat în play-off-ul Conference League unde o va întâlni pe câștigătoarea din dubla dintre Craiova și Spartak Trnava, iar Antrenorul turcilor a văzut că, cel mai probabil, o va întâlni pe Universitatea Craiova și și-a expus părerea despre echipa lui Mirel Rădoi.

Çağdaş Atan, prima reacție cu privire la Universitatea Craiova înainte de play-off-ul de Conference League

Bașakșehir a trecut în dublă manșă de norvegienii de la Viking. Formația turcă a învins în tur cu scorul de 3-1, iar în manșa retur s-a mulțumit doar cu o remiză, 1-1, care i-a adus locul în play-off-ul Conference League.

La finalul meciului, Çağdaş Atan, conștient că, în proporție de 95%, va întâlni Universitatea Craiova, a oferit prima reacție cu privire la echipa oltenilor: „Se pare că vom juca împotriva echipei din România. Este o echipă bună, iar suporterii lor fac o atmosferă excelentă la meciurile de acasă.

Va fi un meci dificil, însă nouă ne place să jucăm împotriva unor astfel de adversare. Ne vom gândi la play-off-ul Conference League după jocul de duminică împotriva lui Kayserispor.

Suntem foarte fericiți că ne-am calificat după o dublă foarte complicată și am eliminat favorita. Primele 45 de minute din retur au fost perfecte și am avut câteva ocazii clare”, a spus Çağdaş Atan, potrivit beIN SPORTS.

Mirel Rădoi încearcă să-și mențină elevii concentrați, deși au un avantaj de trei goluri

Mirel Rădoi a trăit pe propria piele faptul că fotbalul poate fi extrem de imprevizibil. din 2006, când FCSB a ratat calificarea în finala Cupei UEFA, deși conducea cu 3-0 la general după două reprize și jumătate.

„Dacă vom lua în considerare că meciul începe de la 3-0, le vom face lor meciul mult mai ușor. Oricât ai încerca să te concentrezi, este inevitabil să nu te relaxezi un pic. Și eu am fost jucător și am trecut prin ce trec ei acum. Am fost la un pas de o finală de Cupă UEFA. Aveam 3-0 la general la un moment dat cu Middlesbrough”, a spus Mirel Rădoi, printre altele, la conferința de presă premergătoare partidei de la Trnava.