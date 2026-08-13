Cum a reacționat Camelia Potec după aurul cucerit de David Popovici la Europene: ”A scris din nou istorie la Paris”

ADVERTISEMENT

Marele nostru campion s-a încoronat pentru a treia oară consecutiv la Europene în proba de 100 de metri, reușind și un record continental. Camelia Potec a ținut să-l felicite pe David Popovici și pe rețelele de socializare după ce a luat din nou aurul.

Camelia Potec, mesaj impresionant după aurul luat de David Popovici la Europene

Prezentă la Paris, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern lui David Popovici în cadrul ceremoniei de premiere. A doua zi după cursa fantastică, ea a postat și un mesaj în mediul online.

ADVERTISEMENT

”Pentru a 3-a oară consecutiv la 100 liber și cu al 5-lea titlu european din carieră, David a scris aseară istorie (din nou) la Paris. Am văzut cea mai strânsă și mai rapidă cursă din toate timpurile pentru toți cei 3 medaliați: toți au coborât sub 47 de secunde.

Într-o cursă extraordinară, cu o ambiție de neimaginat și cu o pregătire intensă în spate, David a revenit pe ultimii metri și a câștigat ‘proba regină’ din înot. Nu este deloc ușor sa câștigi un titlu la acest nivel, dar este cu atât mai greu sa te menții pe cea mai înaltă treaptă a podiumului timp de 3 ediții consecutive ale Campionatelor Europene. Bravooooo, David! Bravoooo, Adrian! Felicitări întregii echipe!

ADVERTISEMENT

Ca membru în biroul executiv al European Aquatics, am avut onoarea să oficiez, alături de Stephan Caron (dublu medaliat olimpic al Franței), festivitatea de premiere a probei de 100 liber. România se vede bine și imnul se aude extraordinar și din spatele ‘cortinei’!!! Și da, am reușit să vedem și eclipsa de soare!!!”, a scris Potec, pe contul de Facebook.

ADVERTISEMENT

Cu ce bani va încasa Popovici după aurul de la 100 metri liber

Performanța extraordinară realizată de David Popovici în proba de 100 metri liber de la Campionatele Europene . Conform normele financiare, el va încasa 14.000 de euro de la Agenția Națională pentru Sport.

ADVERTISEMENT

Există o prevedere conform căreia premiul se poate dubla în cazul unui titlu mondial sau european de seniori într-o probă olimpică, lucru valabil pentru ”Rechin”. Astfel, el ar putea să încaseze 28.000 de euro.

În plus, CS Dinamo ar putea să-i acorde o recompensă financiară pentru performanța realizată. Valoarea acestui premiu nu poate depăși jumătate din ce oferă ANS, astfel că suma ar fi de 7.000 de euro. Iar totalul pentru medalia de aur de la 100 metri liber ar putea ajunge la 35.000 de euro.