Cum a reacționat Cardi B după ce a ”a fost cuplată” cu un fotbalist din Serie A: ”Iubita are nevoie de dragoste”

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În ultima perioadă circulă mai multe zvonuri legat de un fotbalist din Serie A și Cardi B. Celebra artistă a reacționat după ce a ”a fost cuplată” cu nigerianul care joacă pe postul de portar pentru clubul Udinese. Iată ce a dezvăluit vedeta.

Cardi B, prima declarație legat de statusul amoros

La doi ani de la divorțul de Offset, Cardi B (33 ani) a ieșit la rampă cu o replică neașteptată. Cântăreața americană, pe numele real ⁠Belcalis Marlenis Almánzar, nu s-a mai putut abține și a vorbit despre viața sa amoroasă. Vedeta a luat atitudine la scurtă vreme după ce a devenit extrem de apropiată de Maduka Okoye (26 ani).

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Renumita artistă a dat cărțile pe față imediat ce . Interpreta care are un parcurs interesant în muzică a decis să nu se mai ascundă. A scos la iveală mai multe povești din fostele legături de dragoste, precizând că nu mai vrea să fie singură.

Astfel, a dat de înțeles că a depășit mariajul cu rapperul din trupa Migos, alături de care are trei copii. Ei s-au căsătorit în mare secret la numai câteva luni de la prima întâlnire. Căsnicia celor doi a durat între anii 2017 – 2024, la separarea controversată Cardi B invocând minciuni și manipulare constantă din partea fostului partener.

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Pe de altă parte, Offset ar fi solicitat pensie alimentară pe parcursul procesului de separare a bunurilor. Anterior, Cardi B a format un cuplu cu Tommy Geez. De aceasta s-a separat în momentul în care artistul a ajuns în spatele gratiilor. Relația lor a fost una de lungă durată. Prin urmare, în momentul de față simte că este timpul să se îndrăgostească din nou.

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„Știu că vă așteptați ca uneori să fiu singură, fie asta, fie aia… Nu voi rămâne singură pentru totdeauna. Îmi pare rău, pur și simplu nu voi rămâne singură. Și iubita are nevoie de dragoste”, a spus vedeta pe X Spaces, conform unei postări de pe . Cardi B a discutat și despre bărbații care au copii cu fostele partenere.

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Ce crede Cardi B despre bărbații cu foste iubite și copii

„Mă rog, fie cum o fi. Dar chiar dacă aș face-o, un lucru e sigur, ba chiar două. Vă spun asta de câd aveam 20 de ani. Atâta timp cât un tip are o mamă a copilului lui, fostă parteneră cu care are un copil, la naiba cu asta.

Atâta timp cât un tip are o fostă iubită, chiar și numai o fostă iubită, genul ăsta de situație o să se întâmple. Când aveam 20 de ani puteam să aleg bărbați mai buni? Probabil. Poate. Cine știe”, a completat Cardi B, mai arată sursa menționată anterior. Cu toate acestea, vedeta nu a făcut nicio referire la Maduka Okoye.

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Cei doi au fost surprinși la o prezentare de modă, dar și când savurau cina într-un restaurant exclusivist. Între cântăreață și nu au existat momente de tandrețe, dar internauții tot au început să speculeze pe marginea unei posibile povești de dragoste. Momentan, niciunul nu a confirmat relația.