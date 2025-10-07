Cum a reacţionat Cătălin Cîrjan după ce a primit convocarea la naţională: “Este foarte motivat!”

Mircea Lucescu și-a ales lotul cu care va ataca cele trei puncte împotriva Austriei, iar Cătălin Cîrjan este unul dintre fotbaliștii care se află în premieră la echipa națională de seniori a României. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo București, a explicat cum s-a bucurat atunci când a aflat vestea și care a fost reacția tânărului mijlocaș.

ADVERTISEMENT

Care a fost reacția lui Cătălin Cîrjan la convocarea lui Mircea Lucescu

Cătălin Cîrjan a bifat unul dintre obiectivele sale din carieră: să ajungă la echipa națională a României. Întreaga suflare dinamovistă speră ca mijlocașul de 22 de ani să-și facă și debutul, însă asta va ține doar de decizia lui Mircea Lucescu. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a explicat care a fost reacția fotbalistului lui Dinamo atunci când a aflat vestea cea mare.

„Când a auzit, Cătălin a fost foarte fericit și motivat. Mergând înainte (n.r. – După dezamăgirea de la naționala de tineret), el a devenit mai puternic”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat Andrei Nicolescu când a aflat că doi fotbaliști de la Dinamo vor fi în lotul echipei naționale

Pe lângă Cătălin Cîrjan, Dinamo îl va ceda sub tricolor și pe Raul Opruț, fundașul stânga al echipei din „Ștefan cel Mare”. Președintele lui Dinamo a recunoscut că s-a bucurat enorm pentru ambii, însă la Opruț nu este ceva nou, în schimb ce pentru Cîrjan această convocare reprezintă o premieră la echipa națională a României:

„Pentru Raul Opruț nu a fost o noutate, dar pentru Cătălin m-am bucurat ca un copil când am primit hârtia de la team manager. L-am sunat, eram în trafic. Am simțit-o ca pe o bucurie personală. Copilul ăsta merită acest lucru. Poate sunt puțin egoist, dar am luat-o ca pe o reușită personală”, a dezvăluit oficialul lui Dinamo în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan a trecut peste o mare dezamăgire. Ce s-a întâmplat cu mijlocașul lui Dinamo la echipa României U21

În timp ce Daniel Pancu se pregătea de Campionatul European U21 din Slovacia, el a selecționat un număr de 26 de fotbaliști, urmând ca trei dintre ei să părăsească cantonamentul și să nu participe la turneul final.

ADVERTISEMENT

deși era și tocmai încheiase un sezon de excepție alături de Dinamo.

La doar câteva luni distanță de la acel moment, Cătălin Cîrjan, alături de Louis Munteanu și Răzvan Sava, sunt singurii fotbaliști ce au făcut pasul la naționala mare, deși ceilalți doi mai fuseseră convocați în trecut.

ADVERTISEMENT

Un nou început bun de sezon! Cifrele lui Cătălin Cîrjan la Dinamo

După ce a făcut un sezon în care a evoluat în 39 de meciuri de campionat pentru „câinii roșii”, în care a marcat de 7 ori și a oferit o pasă de gol, Cîrjan are un nou început bun de sezon. În această stagiune, mijlocașul român a bifat aproape toate minutele pentru formația bucureșteană. El a reușit să marcheze de două ori și să ofere 3 assisturi, în doar 12 meciuri.

Aceste performanțe, constanța și maturitatea de care dă dovadă atât în teren, cât și în afara lui, i-au adus lui Cătălin Cîrjan convocarea mult dorită la națională. Fotbalistul lui Dinamo mai adunase în trecut 6 meciuri pentru naționala U21.

Cum arată întreg lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria

Pentru aceste două meciuri, Mircea Lucescu a ales să cheme un mixt de jucători cu experiență, pe care se va baza cel mai probabil în meciul cu Austria, dar și câțiva jucători noi precum Cîrjan, Kevin Ciobotariu sau chiar Baiaram, care nu a apucat să debuteze la acțiunea precedentă.

Lotul arată în felul următor:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).