Cum a reacționat Codin Maticiuc după ce a fost acuzat că este „băiat de bani gata”: „Am învățat ce înseamnă munca”

Codin Maticiuc, în vârstă de 43 de ani, a răbufnit după ce i s-a reproșat că este „băiat de bani gata”. Astfel, acesta a dezvăluit că, încă de la 23 de ani, a muncit pentru a-și câștiga singur banii, chiar dacă s-a născut într-o familie înstărită.

Codin Maticiuc, răspuns pentru cei care îl consideră „băiat de bani gata”

Ajuns la 43 de ani, cu o familie împlinită și o carieră de succes în cinematografie, lui Codin Maticiuc încă i se mai reproșează că este „băiat de bani gata”. , cunoscut în trecut ca un veritabil „crai de Dorobanți” nu mai suportă această asociere.

Astfel, el a clarificat că deși a avut norocul să se nască și să crească într-o familie bogată, Nu a primit totul de-a gata, așa cum majoritatea românilor consideră.

„Nu m-am ferit niciodată să spun că provin dintr-o familie înstărită. Dar asta nu înseamnă că totul mi-a fost servit pe tavă. Am lucrat din timpul facultății. Am învățat ce înseamnă munca și am pus pasiune în tot ceea ce fac, inclusiv în cariera mea de regizor”, a declarat Codin Matciuc

Pe de altă parte, Codin Maticiuc a dezvăluit că avut mereu parte de susținerea părinților săi, care l-au învățat să se implice în tot ceea ce face și să depună efort pentru a-și îndeplini dorințele.

„Să nu înțeleagă lumea greșit. Eu am muncit la 23 de ani, când tatăl meu a văzut cum sunt la facultate. A zis că trebuie să muncesc. Oricum, eu am muncit și în timpul facultății. Munceam în Constanța, în port.

Mă trimitea la firmele cu care lucra să văd ce fac ei, pe nave, am intrat în nave. Am muncit și eu, doar că, neplăcându-mi, nu făceam ceva OK în acel domeniu”, a adăugat Codin Maticiuc.

„Banii veneau de la ei”

Codin Maticiuc a vorbit și despre profitul pe care filmele pe care le-a produs sau în care a jucat i l-a adus. „Și am lucrat acolo. Dar eu consider că banii veneau de la ei. Pentru că erau disproporționați față de munca pe care o depunem la câți bani primeam. De aceea am spus că m-am considerat și mă consider în continuare un bătrân de bani gata.

Pentru că chiar și acum, după ce am produs filmele pe care le-am făcut, am făcut câteva milioane, nu multe, vreo două, așa vorbind de profit. Niște filme, cărți, influencingul”, a continuat Codin Maticiuc.