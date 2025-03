Cum a reacționat conducerea giuleștenilor după Rapid – FCSB 0-0: „Ăsta este obiectivul nostru!” / „Nu cred că putem emite pretenții la titlu”

. Reacția conducerii nu a întârziat să apară, Victor Angelescu și Viorel Moldovan spunând ce urmează de acum pentru giuleșteni.

Ce spune conducerea Rapidului după remiza cu FCSB. Pe ce se vor concentra de acum giuleștenii

Echipa lui Marius Șumudică putea bifa o nouă victorie în fața rivalei, însă . „Roș-albaștrii” au beneficiat de asemenea de ocazii mari de gol, însă tabela a rămas neschimbată în dreptul lor.

Victor Angelescu a reacționat după jocul de pe Arena Națională. Acționarul minoritar al Rapidului a precizat că echipa va lupta în play-off pentru calificarea în cupele europene, ținta fiind o clasare în primele 3 locuri.

„Ne dorim să jucăm în cupele europene. Ăsta este obiectivul nostru!”

„Mi-a plăcut începutul, am dominat, am avut prima ocazie, parcă am jucat mai bine cât aveau ei 11 decât 10. În a doua repriză am avut ocazii, și acel gol anulat, dar m-aș fi așteptat să ne creăm mai multe ocazii. Dar FCSB a știut foarte bine să gestioneze repriza a doua, și să tragă de timp, să fragmenteze jocul. Se vede că au experiență. Normal că mă așteptam să punem presiune mai mare în repriza a doua și să înscriem. Per total, un rezultat echitabil.

Am zis de la începutul sezonului că ne dorim să jucăm în cupele europene. Trebuie să ne batem la primele 3 locuri, ca să putem accede în cupele europene. Ăsta este obiectivul nostru. Acum, dacă vom reuși să realizăm lucruri mai mari vom vedea, dar obiectivul este să terminăm pe un loc de cupă europeană”, a spus Victor Angelescu, potrivit

Viorel Moldovan nu crede în șansele Rapidului la titlu

Președintele Viorel Moldovan consideră că Rapid nu trebuie să se gândească în acest sezon la titlu. Fostul mare atacant român este de părere că echipa sa poate câștiga mai degrabă Cupa.

„FCSB nu este întâmplător pe primul loc. Este un club experimentat, obișnuit cu meciurile din cupele europene. Au avut o anumită șmecherie fotbalistică, au fragmentat jocul. Uneori, astfel de tactici sunt importante și trebuie să știi să le folosești.

Mi s-a părut un arbitraj ok, nu cred că au fost probleme. N-aș vrea să comentez prea mult, consider că a fost unul foarte bun. Am spus și repet: din punctul meu de vedere, nu cred că putem emite pretenții la titlu.

Venim de unde venim, a fost un sezon complicat pentru noi, cu foarte multe transferuri. Echipa s-a stabilizat pe parcurs și este bine că am intrat în play-off. Acesta era obiectivul nostru. Urmează un alt campionat, vom vedea ce se va întâmpla. Poate reușim să câștigăm Cupa României, ne dorim acest lucru”, a declarat Viorel Moldovan, la