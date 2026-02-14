Sport

Cum a reacționat Cora Schumacher când a aflat că fostul soț se însoară cu un bărbat. Când face nunta fratele lui Michael Schumacher

Ce a transmis Cora Schumacher, după ce a fost informată că fostul partener de viață, Ralf, se recăsătorește. Care este data la care are loc marele eveniment.
Alexa Serdan
14.02.2026 | 05:45
Ralf Schumacher și Etienne Bousquet-Cassagne se căsătoresc. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Ralf, fratele celebrului pilot de curse Michael Schumacher, se pregătește să facă pasul cel mare. Descoperă cum a reacționat Cora Schumacher când a aflat că fostul soț se însoară, la 11 ani de la semnarea actelor de divorț.

Cora Schumacher, reacție după ce a descoperit că Ralf se recăsătorește

În anul 2015, Cora și Ralf Schumacher au decis să o ia pe drumuri separate. După un mariaj care a durat aproape 14 ani cei doi au anunțat că se despart, iar acum fratele renumitului sportiv german se recăsătorește.

Sportivul în vârstă de 50 de ani a lansat o controversă uriașă când a anunțat că este homosexual. După numai un an și jumătate de relație va face nunta cu bărbatul cu care formează un cuplu și alături de care se bucură de numeroase vacanțe.

Marele eveniment este programat pentru perioada următoare. Vestea a ajuns și la urechile fostei soții cu care s-a șicanat în ultima vreme. Aceasta a decis să nu treacă cu vederea informația despre viața privată a fostului partener. I-a făcut o urare în care l-a inclus pe iubitul ei, Steven.

„Eu și Steven le urăm lui Ralf și Etienne toate cele bune și să aibă parte de fericire”, a spus Cora Schumacher, care are un fiu împreună cu fostul soț, un băiat pe nume David. Declarația sa a fost făcută pentru BILD.

Când se însoară Ralf Schumacher cu partenerul său

Cora Schumacher pare că a trecut peste divorțul de fratele lui Michael Schumacher. Acest aspect reiese din felul în care a reacționat legat de ceremonia care se va desfășura în Saint-Tropez. Evenimentul este programat pentru luna mai.

Prin urmare, Ralf Schumacher și partenerul său, Etienne Bousquet-Cassagne, cu 14 ani mai tânăr decât el, abia așteaptă să facă pasul cel mare. Se vehiculează că nunta va fi una ca-n povești pentru că va ține 3 zile.

În altă ordine de idei, blondina și cunoscutul pilot german au depășit momentele tensionate. Cei doi nu țin legătura, cu toate că au împreună un copil. După 14 ani de mariaj sunt doi străini, vedeta declarând că l-a blocat pe fostul soț.

Mai mult, și-a ars rochia de mireasă pe care a purtat-o în anul 2001, în Biserică. Fosta soție a lui Ralf Schumacher și-a refăcut viața în brațele unui bărbat de origine americană, în vârstă de 44 de ani. Acesta se numește Steven Bo Bekendam.

