Cum a reacționat Cristi Balaj când a auzit că e dorit înapoi la CFR Cluj: „Dan Petrescu a insistat să vin”

CFR Cluj e în căutarea unui președinte după ce l-a instalat pentru a patra oară pe Dan Petrescu în funcția de antrenor principal.

Cristi Balaj, după ce a auzit că e dorit înapoi la CFR Cluj. Reacția fostului președinte

după ce Adrian Mutu a renunțat la scaunul de antrenor principal. Decizia fostului mare arbitru a fost dezvăluită în exclusivitate de site-ul nostru.

„Sunt sub contract și nu e perioada de transferuri acum. Cu FANATIK (n.r. âade). Am avut o relație foarte bună cu Dan Petrescu și cu toți cei de acolo. Au fost mai mult decât excepționale.

Până la urmă, Dan Petrescu a fost cel care a insistat să vin și prima dată la CFR Cluj. Avem o relație de respect, din punctul meu de vedere. Simțeam nevoia să iau o pauză, mi-am făcut și analizele. Era foarte sufocant pentru mine să stau de-o parte.

Nu știu, e un subiect pe care nu-l comentez sau discut la televizor. Am o pauză, pe care am solicitat-o, pe care o și merit. Peste tot pe unde am muncit, indiferent că am fost la ANAD, care erau pe punctul de a pierde conformitatea, că am fost la CFR Cluj, am pus suflet pe unde am muncit.

Atât timp cât ai caracter și faci tot ceea ce depinde de tine pentru a susține un om, cu orice antrenor apare o formă de respect. La fel am colaborat și cu Mandorlini, și cu Mutu”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport 1.

Dan Petrescu,despre președintele dorit: „Patronul decide, nu eu”

Dan Petrescu a vorbit despre funcția de președinte la CFR Cluj la conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid. „Bursucul” n-a vrut să dea numele omului pe care îl vrea la birourile ardelenilor.

„Eu aș vrea ceva, dar nu vreau să spun. Pentru că patronul decide, nu eu. Voi știți. Da, e din fotbalul românesc. Normal, doar nu vrei să chem străini în funcția de președinte.

Jucători coreeni mi-aș dori, dar conducători numai din România”, a declarat Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj – Rapid 3-2.