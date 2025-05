Cum a reacționat Cristi când a aflat că iubita sa, Carmen Grebenișan, este însărcinată: „I-am zis că mă simt ciudat”

Carmen Grebenișan și iubitul său urmează să devină părinți pentru prima da, însă vedeta a recunoscut că, inițial, nu a fost sigură dacă să păstreze sau nu copilul. Cum a reacționat Cristi la aflarea veștii.

Cum a descoperit Carmen Grebenișan că este însărcinată

De curând, Vedeta trăiește o frumoasă poveste de iubire cu

În podcastul „Tot ce nu spunem”, găzduit de Sore, viitoarea mămică a rememorat momentul în care a simțit că este însărcinată. Deși la momentul respectiv părea o simplă coincidență, o floare cu trei petale a prevestit ce va urma.

„E ciudat pentru că eu nu m-am văzut mamă. Înainte să mă duc la Cristi în Miami mi-am făcut niște analize ginecologice, rutina și tot ce se poate. Totul a ieșit perfect. Am ajuns la Miami, se întâmplă ce se întâmplă. Am simțit instant.

A doua zi, m-am dus pe balcon, știu și data, și am văzut pe jos o floare cu trei petale. Sunt ancorată în realitate destul de tare, dar am luat-o ca pe un semn că o să fim trei. Am păstrat-o. Am zis că trebuie să mă calmez, dar m-am uitat înapoi și m-am gândit la asta”, a dezvăluit Carmen Grebenișan.

Partenerului său nu i-a venit să creadă

Imediat după aceea, ea a vorbit cu Cristi și i-a împărtășit temerile. Bărbatul nu a fost convins că ar putea deveni tată și a catalogat-o drept „paranoică” pe fosta concurentă de la Survivor România. Cu toate acestea, Carmen a decis să facă un test de sarcină pentru a se lămuri.

Rezultatul a fost pozitiv. „I-am zis lui Cristi că mă simt ciudat, că e altceva. El: ‘Nu, că tu ești paranoică. Și i-am că simt că sunt însărcinată’. El mi-a zis să aștept, dar eu nu am avut răbdare. Am făcut un test din acela foarte sensibil, dar nu a ieșit, evident.

Apoi am mai făcut încă unul, la 4 noaptea și am văzut mai multe linii. Am zis că visez și m-am culcat. M-am trezit, am fugit în baie și m-am uitat și am zis, ‘Wow, o să fiu mamă. Ce fac? Nu știu să fiu mamă’. M-a copleșit o emoție.

El în dimineața aia a zis să mergem la o plimbare, era foarte fericit și eu nu știam cum să îi spun. I-am arătat testul și mi spune: ‘Ce e asta? Ești însărcinată?’. Noi am mai discutat despre asta, dar nu să se întâmple acum, peste 2-3 ani dacă merge relația. M-a luat în brațe și m-a pupat, dar eu nu știam dacă îl păstrăm, dacă nu… Nu aveam planul ăsta”, a povestit Carmen Grebenișan.