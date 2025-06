Cristi Chivu, prima reacție după Inter Milano – Urawa Reds 2-1: „Am reușit! Sunt mândru!”

în etapa a 2-a din grupele CM al cluburilor. Cristi Chivu a oferit o primă reacție după ce

Cristi Chivu, mândru de elevii săi după Inter – Urawa 2-1

Italienii s-au văzut luați prin surprindere după ce Watanabe a deschis scorul în minutul 11. Japonezii au condus și în repriza a doua, până când Lautaro Martinez a înscris pentru „nerazzurri” la primul șut pe poartă al italienilor.

Carboni este cel care a dat lovitura decisivă în minutele de prelungire, când a împins mingea în poartă după o execuție respinsă de defensiva niponă. Cristi Chivu și-a felicitat jucătorii după succesul obținut, în special pe marcatorul golului decisiv.

„Sunt mândru. Carboni la primul meci să aducă victorie chiar sunt fericit. A jucat după o accidentare care l-a ținut afară 8 luni!”

„Am făcut un meci bun, serios. Am încercat în toate felurile să marcăm. Am întâlnit o echipă foarte organizată. Am încercat să-i facem să sufere cu multe centrări. Am reușit. Sunt mândru.

M-au făcut fericit prin tot ce au dat astăzi pentru victorie. Carboni si Esposito si Henrique si Susic au făcut un meci bun, dar Carboni la primul meci să aducă victorie chiar sunt fericit. A jucat după o accidentare care l-a ținut afară 8 luni.

„Să-l văd fericit îmi face plăcere”

Să-l văd fericit îmi face plăcere. Să vorbim de sistem contra unei echipe care și-a apărat numai careul e dificil. Mi-ar fi plăcut să verticalizăm mai mult.

Am folosit și al doilea atacant în repriza a doua pentru a forța mai mult, chiar daca ne-am expus!”, a fost reacția lui Cristi Chivu după Inter – Urawa 2-1.

