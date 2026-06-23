Cum a reacţionat Cristiano Ronaldo când a fost întrebat de recordul lui Leo Messi! Clipul a făcut înconjurul lumii. Video

ADVERTISEMENT

Competitivitatea dusă în extrem a lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) este bine-cunoscută de toată lumea, tocmai de aceea reporterii profită, încercând să scoată răspunsuri virale despre duelul indirect al superstarului portughez cu Leo Messi. Întrebat despre recordul stabilit de argentinian în meciul Austria – Argentina, vârful lusitan l-a întrerupt instant pe cel ce i-a rostit numele marelui rival.

Cum a reacționat Cristiano Ronaldo când a fost întrebat despre Lionel Messi

Timp de 20 de ani, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au fost într-un continuă confruntare, fie că a fost vorba de o competiție directă, atunci când ambii evoluau în La Liga, fie că a fost vorba de o competiție indirectă, una a recordurilor. Chiar dacă portughezul este cel mai mare marcator din toate timpurile, la Campionatul Mondial Lionel Messi este cel ce deține recordul absolut de goluri.

ADVERTISEMENT

Acest record a fost stabilit chiar cu o zi înainte de meciul dintre Portugalia și Uzbekistan, în care Cristiano Ronaldo a înscris o „dublă”. Messi a înscris două goluri, de asemenea, și a ajuns la borna 18, cu două goluri peste Miroslav Klose și Kylian Mbappe, ambii cu 16 reușite.

CR7 a ajuns abia la a zecea reușită la turneele finale de Campionat Mondial și când foarte multă lume l-a blamat excesiv, după ce prestația sa nu s-a ridicat la nivelul celei a lui Messi, din Algeria – Argentina 0-3. Sătul de comparațiile cu rivalul său, Cristiano Ronaldo nici nu a vrut să audă întrebarea unuia dintre jurnaliști, care a vrut să deschidă acest subiect. „Ieri, Leo Messi…”, atât a apucat reporterul să rostească până să fie întrerupt de atacantul Portugaliei, care a cerut o altă întrebare.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Cum a trăit Cristiano Ronaldo ultima săptămână. Dezvăluirile portughezului

Chiar dacă te numești Cristiano Ronaldo și ai ajuns la o vârstă respectabilă de 41 de ani, este aproape imposibil să nu fii afectat de miile de critici venite de la suporteri, analiști și oameni de fotbal. După ce întreaga echipă a Portugaliei a arătat execrabil contra RD Congo, însă toate criticile s-au îndreptat către Cristiano Ronaldo, atacantul lusitan recunoaște că nu i-a fost deloc ușor să rămână concentrat și

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte fericit, dar cel mai important este munca pe care a depus-o echipa și încrederea pe care am avut-o. În timpul săptămânii am fost criticați din toate părțile, știam că se va întâmpla așa, însă echipa a muncit foarte bine și am progresat mult. Uneori, răul aduce și ceva bun. Este întotdeauna frumos să dobori recorduri, însă cel mai important este să ajut echipa să-și atingă obiectivele. Acum obiectivul era calificarea în faza eliminatorie. Cu patru puncte, cred că suntem deja calificați. Sunt foarte fericit.

ADVERTISEMENT

Dumnezeu îi ajută pe cei care muncesc. Știam că și colegii mei mă vor ajuta. A fost o săptămână dificilă, o săptămână întunecată. Părea că lumea mă retrăsese deja din fotbal, dar am rezistat, așa cum am făcut mereu, pentru că am încredere în munca mea. A fost greu, trebuie să recunosc, dar ne-am întors!”, a declarat Cristiano Ronaldo.