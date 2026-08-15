Cum a reacționat Daniel Pancu în tribune la golul primit de la Dinamo pe Giulești

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Daniel Pancu (48 de ani) a fost în centrul atenției la Rapid – Dinamo, derby-ul etapei a 5-a din SuperLiga. Antrenorul alb-vișiniilor a fost eliminat în minutul 53, după un conflict verbal cu „centralul” Horațiu Feșnic. La scurt timp, echipa lui Pancu a luat gol de la rivala bucureșteană.

Reacția lui Pancu după golul lui Karamoko din Rapid – Dinamo

Daniel Pancu, care e în conflict cu arbitrii încă de la meciul cu UTA, a luat din nou foc. De această dată în minutul 53 al Antrenorul gazdelor a protestat că „centralul” din Cluj-Napoca a oprit meciul pentru că Musi era întins pe gazon. Inițial, Feșnic a scos cartonașul galben, dar .

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Trimis în tribună de Feșnic, Daniel Pancu a continuat să vadă meciul de pe Giulești din spatele băncii de rezerve a Rapidului. De acolo a văzut „Pancone” și golul de 1-0 al „câinilor”,care au deschis scorul în minutul 72 prin Karamoko. Atacantul francez l-a învins pe Aioani după o pasă excelentă a lui Hintsa.

Daniel Pancu nu a schițat niciun gest după ce mingea șutată de Mamoudou Karamoko a intrat în poartă și a rămas stană de piatră în tribună, în spatele băncii de rezerve. Înaintea acestui derby, Dinamo nu mai câștigase de 12 ani pe stadionul Giulești.

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Daniel Pancu a făcut schimbările din tribună

Până la golul lui Dinamo, Daniel Pancu a încercat să își conducă echipa din tribună. Situat în spatele băncii de rezerve, antrenorul în vârstă de 48 de ani i-a dat schimbările preparatorului fizic spaniol, Daniele de Castro. După eliminarea lui Pancu, din minutul 53, pe teren au mai intrat Ouedraogo (71), în locul lui Graovac, Kodor (75), în locul lui Bubanja, și Omar El Sawy (83), în locul lui Dina Grameni.