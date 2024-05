Cum a reacționat, de fapt, Adrian Enache când a aflat că va fi bunic. Diana l-a dat de gol: „Acum e topit”

Diana Enache și-a deschis sufletul și-a vorbit despre cele mai emoționante momente din viața sa. Cum a aflat că va deveni mamă, ce reacție a avut Adrian Enache când și-a dat seama că o să fie bunic și ce relație are, de fapt, cu Iuliana Marciuc.

Diana Enache, mamă tânără și împlinită

Diana Enache este discretă atunci când vine vorba de viața personală, mărturisind că ține la intimitatea sa. Însă, nu a putut să ascundă cea mai mare bucurie, aceea că toamna trecută

În cadrul și-a deschis sufletul și a dezvăluit cum i s-a schimbat viața din momentul în care și-a cunoscut fiica. „Este unic, este minunat. Parcă acum îmi pare rău că n-am făcut-o mai devreme.

Ți se schimbă viața la 180 de grade, dar într-o manieră frumoasă. Și cred că dacă ți-ai dorit din suflet lucrul ăsta, toate problemele și greutățile care mai apar pe parcurs se depășesc mult mai ușor”, a spus Diana Enache.

Deși este proaspătă mămică, fiica lui Adrian Enache este într-o formă de zile mari. În sarcină nu a acumulat multe kilograme. Iar pe cele în plus le-a dat rapid jos. Consideră că a ajutat-o și stilul de viață, precum și gena și vârsta.

„Eu am luat 15 kilograme, dar nu pot să zic că m-am abținut de la ceva. Eu, de fel, am un stil de viață destul de sănătos. Am făcut sport de mică. Am făcut tenis, apoi înot, apoi am luat-o pe calea artistică și am continuat cu sportul, cu sală. Dar nu am făcut excese. Nu pot să zic că am mâncat 15 gogoși că sunt însărcinată.

M-am gândit că tot mie îmi va fi greu. Probabil m-a ajutat și vârsta și gena. Și le-am dat destul de repede jos. Adică, acum sunt la kilogramele pe care le aveam înainte, dar nu sunt importante doar kilogramele.

Important e ce se vede, cum stă carnea pe tine. Așa că nu mai fiți obsedate cu cântarul ăla. Eu m-am cântărit la final, pentru că vedeam că totul e în grafic. Dar te ajută și vârsta, așa că, fetelor, faceți copii tinere”, a mărturisit Diana Enache.

Și-a pus cariera pe planul doi: „A trebuit să stau foarte mult la pat”

Viața de proaspătă mămică nu este atât de grea pentru Diana, care se consideră o norocoasă, căci fiica este un copil cât se poate de cuminte. „La început, prima și a doua lună, la trei ore se trezea. Dar după n-am avut probleme. Acum o culc la ora 21:00, se trezește la 7:30. Nu mi s-a mai trezit peste noapte.

M-a binecuvântat Dumnezeu. N-am ce să zic. Per total, am avut un copil cuminte. Nu mi-a cauzat probleme. Dar știi cum e, se spune că cei care sunt așa mici, sunt mai războinici mari. Cum a fost eu. La mine se vedea de la trei ani că sunt bombă atomică, pe la 16-17 ani m-am cumințit”, dezvăluit Diana Enache.

Însă, pe timpul sarcinii, fiica lui Adrian Enache a fost nevoită să-și pună cariera pe locul doi. „A trebuit să stau foarte mult la pat. Pentru a avea sarcina dusă cu bine la capăt, mi-am întrerupt toate activitățile. Și de la radio, toate evenimentele private, prezentam și o emisiune de televiziune… Dar a meritat. Am avut un curaj, curajul vârstei, pentru că niciodată nu vei fi pregătit. Ne-am dorit foarte mult și am simțit”, a explicat tânăra.

Cum a reacționat Adrian Enache când a aflat că o să fie bunic

Chiar dacă atunci când era mică se vedea „soacra cu trei nurori”, Diana a simțit de la început că va avea o fetiță. Despre sarcină a aflat în timp ce era în turneu în America, iar tatălui său i-a spus imediat.

„În turneu în America am aflat. Pe la jumătate turneului am avut grețuri. Am făcut testul în America și mi-am dorit foarte mult să-l fac în Las Vegas. A fost foarte greu pentru mine. Dormeam trei ore pe noapte, patru maxim. Era un program înfiorător”, și-a amintit Diana Enache.

Inițial, Adriana Enache s-a temut că fiica sa este prea tânără și își va da toată viața peste cap. Între timp, situația s-a schimbat, iar nepoata sa îi luminează zilele. „Nu mai vine pentru mine, vine pentru Maria. Este îndrăgostit. Mi-a zis și el, dragostea de bunic e atât de diferită de dragostea de tată. (…) El a fost puțin descumpănit, dar acum este topit. Ba chiar cred că mă ceartă că n-am făcut-o mai devreme. (…) I-a cântat din maternitate”, a povestit Diana.

Cine o ajută pe Diana Enache cu creșterea micuței Maria

, are parte de dragostea întregii familii și nu numai. Diana Enache se bucură de un ajutor surprinzător. „Nu sunt geloasă, am avut așa momente în care toată lumea din casă era concentrată pe Maria. Am o doamnă care mă ajută și cu curățenia și cu casa. Am o relație specială cu o măicuță, de la Pasărea, care mă ajută de fiecare dată când poate. Este mai ceva decât o bunică. (…) Și în perioada sarcinii a avut grijă de mine”, a dezvăluit tânăra.

Avea cezariana programată, dar a născut cu o zi mai devreme

Diana Enache a născut pe 27 septembrie 2023. Însă, operația de cezariană era stabilită o zi mai târziu. Tânăra se pregătea intens pentru moment și a ajuns să plece de la salon direct la maternitate.

„Ziua de 27 septembrie. M-am trezit, mi-am băut cafeluța. M-am dus la coafor, pentru că eu aveam programările făcute. Pentru că nu puteam să nasc fără bucle. După m-am dus la biserică, m-am rugat. Și în drum spre mașină, de la puterea divină, așa, am simțit o durere înspre rinichi. Au mai trecut 40 de minute și au început să ma ia bufeurile.

Până la urmă am sunat-o pe doctorița mea și m-am dus și când mi-a pus aparatul de monitorizare, contracții de 80%. Am născut spre seară. Când a vrut ea, atunci a venit. Nici nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. Totul mi s-a părut că a durat foarte puțin. A fost un sentiment unic și abia după ce a trecut anestezia am realizat ce se întâmplă”, și-a amintit Diana Enache.

Diana Enache, despre unul dintre cele mai grele momente din viața sa: „N-am deschis subiectul ăsta”

Acum are 27 de ani, o familie împlinită și succes în carieră de succes. Dar în urmă cu 10 ani, Diana Enache a trecut prin clipe de coșmar. Adolescentă fiind, a fost atacată de un bărbat în scara blocului și tăiată cu un cuțit pe mâini, pe față și pe gât.

„Am făcut terapie, o bună perioadă de timp, dar mă duceam pe la psiholog. Este un act de curaj să-ți accepți fricile și traumele și copilul interior. Și să lucrezi, nu să ascunzi”, și-a deschis Diana sufletul.

Totuși, susține că acel moment a motivat-o și, deși a marcat-o, a învățat ceva din el. Niciodată, însă, nu a deschis subiectul în prezența tatălui său. „Nu vreau să știu ce a fost în sufletul lui. N-am vorbit niciodată, n-am reluat. N-am deschis subiectul ăsta, pentru că-mi dau seama, acum. Și eu fiind mamă și părinte. Dar a fost îngrozitor. Eu am încercat și în momentele alea să fiu puternică, să le spun la telefon, căci ei erau plecați din București, și i-a sunat locotenentul respectiv.

Eu am cerut telefonul unei femei de la spital, să mă lase să dau un telefon. Dar n-am sunat-o pe maică-mea. Când au venit și au văzut, eram cu mâinile în atele și la Terapie Intensivă. Ideea e că doar ce ajunsesem și lângă mine murise o bătrână. Acel episod m-a ajutat să înțeleg câți prieteni am, de fapt. Două persoane au fost lângă mine”, a relatat tânăra.

De altfel, bărbatul care a agresat-o a fost eliberat după cinci ani din închisoare. „Toți anii din lume n-ar fi fost echitabili cu ceea ce am trăit. Dar asta este justiția. Dumnezeu face ordine mai bine decât orice alt judecător. Dumnezeu are grijă de toată lumea”, a concluzionat Diana Enache.

Ce relație are cu Iuliana Marciuc

În cadrul aceleiași apariții, Diana Enache a explicat și ce relație are, de fapt, cu Iuliana Marciuc. Tânăra a iertat-o, dar recunoaște că nu i-a fost ușor atunci când a aflat despre divorțul părinților săi.

„N-am fost întotdeauna în relații bune cu ea. Este firesc ca oamenii să divorțeze și poate părinții nu se mai înțeleg, când fiecare și-a refăcut viața… Dar când tu ai crescut cu acea persoană. Și s-au mai făcut anumite declarații neadevărate, ‘Că nu am fost prieteni, că am fost cunoștințe’. Realitatea a fost mult mai grea.

Pentru că am crescut cu această persoană în anturaj. Venea la noi acasă. Dar acum suntem ok. Pot să spun că suntem ok de când m-am maturizat și eu. De când am început să mă cunosc și eu ca femeie”, a susținut Diana Enache.

Atunci când Adrian Enache și soția lui a divorțat, avea deja de ani buni o relație cu Iuliana Marciuc, dar Diana nu este supărată pe el: „Am fost supărată. E delicat. E complicat. Eu am fost genul care am luptat ca familia mea să nu se destrame. Îi mulțumesc tatălui meu că, deși au divorțat, eu n-am simțit niciodată lipsa asta”.