Cum a reacţionat Elias Charalambous la furia anti-FCSB a lui Mirel Rădoi: „Aveți dovezi? Fiecare vine și spune”

şi s-a declarat şocat de telefonul pe care Mircea Lucescu i l-a dat lui Gigi Becali înaintea duelului FCSB – Universitatea Craiova în care selecţionerul le-a urat succes roş-albaştrilor.

Elias Charalambous, reacţie după ieşirea virulentă a lui Mirel Rădoi

Elias Charalambous a fost chestionat la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Metaloglobus despre această ieşire, spunând că fiecare antrenor are stilul lui şi că îl respectă pe tehnicianul Universităţii Craiova:

”Eu nu știu, nu am informații. Aveți dovezi? Fiecare vine și spune. Fiecare antrenor are stilul lui. Eu nu voi vorbi de alt antrenor, despre zvonuri. Voi răspunde la întrebări despre fotbal. Îl respect pe Mirel Rădoi. Fiecare are opinia lui. Eu respect pe toată lumea”, a spus Charalambous.

Mirel Rădoi, atac dur la adresa lui Mircea Lucescu: „Sunt şocat”

Antrenorul Universităţii Craiova a venit la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Unirea Slobozia cu un carton pe care era declaraţia lui Gigi Becali de la FANATIK SUPERLIGA, în care patronul FCSB spunea că Mircea Lucescu i-a urat succes înaintea confruntării cu Universitatea Craiova:

„Am primit un link și nu am crezut că un selecționer al României poate avea o asemenea declarație, să spună că își dorește ca o echipă să câștige în fața celeilalte. Așa ceva n-am auzit în viața mea, n-am mai întâlnit așa ceva până în ziua de azi.

Este ceva incredibil. Se pare că este normal la noi. Am primit link-ul de la cineva, l-am printat, ca să-l vedeți. Am citit ce a putut spune domnul Lucescu. Înțeleg că susții o echipă, că poate nu o înghiți pe cealaltă, dar nu o poți face așa pe față, fără pic de jenă.

Nu poți spune că iei jucători de la o echipă mai motivată, când tu ai jucători și de la adversară. Această declarație o vom folosi ca motivație pentru jucători”, a spus Mirel Rădoi.

Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova

Totul a plecat de la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB a spus că Mircea Lucescu l-a sunat înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova să îi ureze succes:

„Spun în premieră. Lucescu m-a sunat înainte de meciul cu Craiova, cu vreo 2-3 ore înainte de meci, și mi-a spus ‘Băi, Gigi, îți urez succes că ai mare nevoie la meciul ăsta!

Și d-aia am zis să te sun să te încurajez și să îți urez succes’. Eu i-am spus ‘Băi, Mircea, de azi înainte, pentru gestul pe care l-au făcut voi fi și eu cu tine și cu echipa națională’. E, i-am promis. Așa a fost”, a dezvăluit Becali.

FCSB a câştigat cu 1-0 derby-ul cu Universitatea Craiova prin golul lui Florin Tănase. După un start dezastruos de sezon, campionii au ajuns la două victorii consecutive înaintea confruntării cu Metaloglobus.