Cum a reacționat Emil Boc, de pe stadion, la golul marcat de Dan Nistor din penalty în U Cluj – FC Argeș 1-0. Video

Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Argeș, în etapa a 7-a din play-off-ul SuperLigii. Ardelenii au dat lovitura în prelungiri, când Dan Nistor a transformat un penalty obținut de Alex Chipciu, în minutul 90+2. Grație acestui succes, formația pregătită de Cristiano Bergodi a ajuns la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova în clasament.

Emil Boc, în extaz după ce U Cluj a egalat-o pe Universitatea Craiova în clasament

Victoria obținută de Universitatea Cluj îi duce pe elevii lui Cristiano Bergodi la . Pe lângă performanța remarcabilă din SuperLiga, ardelenii sunt calificați și în finala Cupei României, astfel că „șepcile roșii” pot face chiar eventul la finalul acestui sezon.

La scurt timp după fluierul final de pe Cluj Arena, Emil Boc a postat un clip video pe contul personal de Facebook. Mare fan al Universității Cluj, primarul din Cluj s-a arătat alături de echipă și a ținut să îi felicite pe jucătorii pregătiți de Cristiano Bergodi. Totodată, edilul, prin prisma adrenalinei, a transmis că „visul continuă”, semn că „șepcile roșii” pot pune mâna pe mult doritul titlu.

„“U” Cluj, victorie senzațională cu F. C. Argeș! Bravooooo, băieți, ați muncit și v-ați dăruit total pe teren pentru noi, pentru brandul “U”! Victorie meritată , muncită și firească, până la urmă! Respect, F. C. Argeș pentru dârzenia cu care v-ați apărat șansele ! Haide “U” ! Visul continuă”, a fost mesajul din postarea lui Emil Boc.

Cum arată clasamentul după Universitatea Cluj – FC Argeș 1-0

Succesul obținut în prelungiri de . „Șepcile roșii” au egalat-o pe Universitatea Craiova în clasament, însă oltenii nu și-au disputat încă partida cu Dinamo din etapa a 7-a a play-off-ului. Totuși, derby-ul de duminică, 3 mai, le oferă speranțe ardelenilor.

De menționat este faptul că Universitatea Craiova se află în continuare în avantaj. Oltenii au avantajul faptului că au intrat în play-off de pe prima poziție, iar în cazul unei egalități numerice în clasament ar ieși învingători. După victoria lui U Cluj, lupta se duce în două echipe, însă CFR Cluj, dacă va reuși să învingă în deplasare cu Rapid, s-ar menține aproape de prima poziție.