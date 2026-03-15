Cum a reacționat familia Alexandrei Dukadam la anunțul că formează un cuplu cu Eroul de la Sevilla. Era mai mare cu 20 de ani

Invitată într-un podcast, Alexandra Dukadam a povestit cum a reacționat familia sa la anunțul că formează un cuplu cu Eroul de la Sevilla. Regretatul Helmut Dukadam era mai mare cu 20 de ani, însă au avut o relație foarte frumoasă.

Alexandra Dukadam, despre relația cu Helmut Dukadam

Alexandra Dukadam își amintește cu mare plăcere de povestea de dragoste trăită alături de sportivul supranumit Eroul de la Sevilla. Cei doi au avut o legătură specială. Recent, .

Evenimentul a avut loc la un an de la dispariția fostului mare portar român. De curând, vedeta a făcut o dezvăluire unică despre începuturile legăturii cu Helmut Dukadam, care era mai mare cu 20 de ani decât ea.

„Am avut foarte mari emoții când a fost momentul să-i anunț pe ai mei că am o relație cu Helmut. Eu nu aveam o problemă cu diferența de vârstă, dar puteam să mă pun în locul părinților.

Când am ajuns acasă, mă fâstâceam. I-am zis: «Tati, eu sunt cu Helmut. Am considerat că e bine să știți și voi». Mi-a zis doar: «Dacă tu crezi că e bine pentru tine și asta îți dorești, e viața ta și faci ce vrei!».

Asta a fost tot!”, a declarat Alexandra Duckadam, în . Soția regretatului Erou de la Sevilla a dezvăluit că a fost un tată extrem de grijuliu cu fiica sa. Nu a ratat niciun moment din creșterea copilei.

Alexandra și Helmut Dukadam, o relație de 20 de ani

Alexandra și Helmut Duckadam au format unul dintre cele mai solide cupluri. Au avut o familie frumoasă și unită, în ciuda faptului că între ei era o diferență de vârstă de 20 de ani. Acest aspect nu i-a împiedicat să se căsătorească.

Cei doi au făcut nunta în iunie 2007. Un an și trei luni mai târziu au devenit părinți pentru prima oară. Au împreună o fiică pe nume Julianne, care s-a născut într-un spital din Arad. Adolescenta a avut o relație extraordinară cu tatăl său.

Regretatul fost mare portar român se juca enorm cu fata sa, în timp ce mama era cea cu care făcea lecțiile. La un moment dat, soția fostului sportiv a fost întrebată care este secretul unui mariaj de lungă durată, subliniind că este vorba de iubire și respect.

De asemenea, Alexandra Dukadam care a transmis că e foarte important să-l accepți pe cel de lângă tine cu bune și cu rele. Femeia i-a fost alături în toate momentele dificile, Helmut Dukadam stingându-se din viață pe un pat de spital.

A murit la vârsta de 65 de ani. Legendarul portar al Stelei a suferit 7 operații de-a lungul vieții sale, însă chiar înainte de o nouă intervenție organismul său a cedat. A făcut un infarct, în timp ce se afla la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.