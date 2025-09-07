Cum a reacționat familia lui Adrian Mazilu când a aflat de transferul la Dinamo: „O mare bucurie!”

Sport

Adrian Mazilu a dezvăluit în direct la emsiunea FANATIK DINAMO cum s-a simțit familia sa atunci când a semnat cu Dinamo.
Andrei David
07.09.2025 | 22:17
Cum a reactionat familia lui Adrian Mazilu cand a aflat de transferul la Dinamo O mare bucurie
Adrian Mazilu de la Dinamo în familie, cu fratele și cu tatăl său. Foto: colaj Fanatik

Plecat din România la doar 17 ani în ianuarie 2024, Adrian Mazilu a revenit în fotbalul autohton. Atacantul lateral format la academia lui Gheorghe Hagi a semnat un contract valabil pe 4 ani cu Dinamo și a povestit cum a reacționat familia sa la aflarea veștii.

Adrian Mazilu a avut mereu sprijinul familiei: „Când eram la Farul, era mereu în tribună”

Adrian Mazilu a fost invitatul special al lui Cristi Coste în emisiunea FANATIK DINAMO, un podcast dedicat suflării „alb-roșii”. Fotbalistul a dezvăluit care au fost motivele pentru care a ales Dinamo, dar și care a fost reacția tatălui său la aflarea veștii.

„Un sentiment de bucurie, știind că va veni din nou la meciuri. A simțit și el acest lucru, pentru că la Farul era în tribună la orice meci. Și când am câștigat titlul tot acolo era. Și după meci am reușit să facem o poză cu toții. Cred că îl bucură venirea mea la București, simte altă atmosferă”, a recunoscut Adrian Mazilu la FANATIK DINAMO.

Familia lui Adrian Mazilu locuiește la Constanța, însă distanța nu va fi o problemă prea mare pentru tatăl fotbalistului de la Dinamo. De altfel, Adrian Mazilu și Cătălin, fratele său prezent în aceeași ediție a emisiunii, au precizat amândoi faptul că au un tată mândru, care e „mai bucuros decât noi” pentru repatrierea mezinului.

Familia lui Adrian Mazilu, de la Farul la Dinamo

Adrian Mazilu n-a mai jucat într-un meci oficial din aprilie 2024, când intra pe teren pentru Vitesse Arnhem, echipă l-a care îl împrumutase Brighton. Mai mult, în octombrie anul trecut, a suferit și o intervenție chirurgicală care l-a ținut departe de gazon mult. Fotbalistul nu este nici acum la 100% și speră să poată debuta pentru Dinamo în următoarele două luni, când își va fi încheiat complet perioada de refacere.

„În această perioadă, totul va depinde de mine. Am suportul, acest sprijin din toate punctele de vedere, și din club, și de la familie, și de la Cristi (n.r. – agentul său). Dar această perioadă, pot să spun, va fi cea mai grea din viața mea”, a mărturisit Adrian Mazilu la FANATIK DINAMO.

„Constățean get-beget”, tatăl lui Adrian Mazilu este suporter al Farului, al lui Gică Hagi, după cum au dezvăluit fii săi. Dar, de dragul copilului, își va îndrepta atenția spre noul club, spre Dinamo. „Cred că deja a devenit (‘câine roșu’)”, i-a dezvăluit amuzat Adrian Mazilu lui Cristi Coste.

Reacția familiei lui Adrian Mazilu după transferul la Dinamo

