Cum a reacționat familia lui Budescu la ultima reușită! Imagini emoționante cu băiatul lui „Budi”. Video

Gloria Buzău a scăpat pentru moment de titulatura de „lanternă roșie” a campionatului Constantin Budescu a fost „artistul” care a ieșit la rampă în partida de vineri seară.

Cum a reacționat familia lui Budescu la ultima reușită! Imagini emoționante cu băiatul lui „Budi”

„Budi” a strălucit în partida dintre Gloria Buzău și FC Hermannstadt. Fotbalistul a reușit să marcheze nu mai puțin de 2 din cele 3 goluri înscrise de formația nou-promovată.

Reușita talentatului mijlocaș a venit când nu se nu se putea mai bine, familia sa fiind prezentă la meci. Băiatul lui Budescu a fost vizibil emoționat la penalty-ul transformat de fotbalist, copilul punându-și pătura în cap în momentul în care tatăl său a executat. Totul s-a terminat cu bine, „Budi” transformând cu „sânge rece” și deschizând astfel scorul. Jurnalistul Marian Codîrlă a surprins situația inedită și a urcat clipul pe rețelele de socializare. .

Constantin Budescu a încheiat un contract cu Gloria Buzău în vara aceasta, după ce a părăsit Farul Constanța. Jucătorul cu experiență reprezintă o componentă esențială în echipa antrenată de Eugen Neagoe.

În confruntarea cu Hermannstadt, Budescu a înscris primul gol cu puțin înainte de pauză, transformând cu succes o lovitură de la 11 metri acordată după un fault asupra lui Ișfan.

A doua reușită a lui Budescu a avut loc în urma unui contraatac asemănător cu cele întâlnite în jocurile video. Jucătorul de 35 de ani a înscris cu un șut puternic, primind pasa decisivă de la Ișfan.

În minutul 81 al meciului, Budescu a fost înlocuit cu Matos, iar întreaga asistență de pe stadion s-a ridicat în picioare pentru a-l aplauda pe veteranul care a avut o prestație remarcabilă în confruntarea cu Hermannstadt.

„Ne-am luat după băieții de la U21”

, iar despre momentul în care a marcat al doilea gol, acesta a făcut o aluzie la naționala U21, despre care a spus că încercat să repete performanța lor.

„Un joc foarte bun. Ne bucurăm că am luat cele 3 puncte. (n.r. golul de playstation) Ne-am uitat la ăștia mici, la România U21 și ne-am luat după ei. A ieșit o fază frumoasă, chiar ratasem câteva faze după ce am rămas în 10 și ne era frică să nu ne egaleze. Era păcat pentru că am dominat jocul, am avut mai multe ocazii de gol și meritam să câștigăm.

Sunt precum vinul roșu pentru că cele alb și roze nu prea țin. La noi e o problemă asta, când depășești 30 de ani deja ești bătrân. Nu cred că se pune problema de asta. O să joc cât o să pot, o să joc de plăcere, deocamdată mai pot. Am picat puțin fizic pe final. Nu m-am antrenat foarte mult, am avut o întindere la spate. Am început marți și nu am putut să prind acel cantonament pe care l-au prins băieții. E foarte bine că m-au ținut picioarele. S-a alergat foarte mult.

Colegii au făcut un joc extraordinar și asta s-a văzut. Ne așteptam să câștigăm, am început să jucăm mai binișor. Se leagă fazele, iar acasă jucăm mai bine. În deplasare mai avem de lucrat. Ușor, ușor trebuie să aducem puncte și din deplasare.

M-am înțeles bine cu Eugen Neagoe și la Astra, am avut reușite acolo. Aici începe să ne meargă bine, sperăm să o ținem tot așa. N-am obținut mare lucru, sperăm să ieșim de acolo. Campionatul e strâns și cu rezultate bune legate poți ajunge în cealaltă parte. Am rămas surprins plăcut de fani, le place fotbalul, se pricep. Ne mai și ceartă câteodată, dar ne încurajează”, a declarat Constantin Budescu, după Gloria Buzău – Hermannstadt 3-0.