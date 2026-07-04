Cum a reacționat familia lui Julian Quinones la golul marcat în Cupa Mondială. Soția fotbalistului a dat cărțile pe față

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Iată cum a reacționat, de fapt, familia lui Julian Quinones la golul important pe care l-a marcat în Cupa Mondială. Ana Gabriela, soția cunoscutului fotbalist, a făcut un anunț care a ajuns la inimile tuturor fanilor.

Julian Quinones, sărbătorit de rude după reușita din CM 2026

Julian Quinones (29 ani) este considerat un adevărat erou, după ce a bifat un mare succes în Campionatul Mondial 2026. După cele patru meciuri în care a evoluat a fost desemnat al doilea jucător din istoria Mexicului care reușește să înscrie în 3 partide diferite la turneul final. și Karim Benzema.

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Sportivul este primul marcator al celui mai mare eveniment sportiv din această vară. Columbianul . S-a născut într-o regiune săracă care poartă numele de Magui Payan. Cu toate acestea, fotbalistul a ales să reprezinte o altă țară alături de care zilele trecute a scris istorie.

Așa se face că vedeta este lăudată pentru performanțele din terenul de fotbal. Soția sa, Ana Gabriela (29 ani), a dezvăluit ce au simțit rudele acestuia când a decis soarta meciului cu Ecuador, după ce a deschis scorul. A condus echipa națională a Mexicului către o victorie cu 2-0 pe Stadionul Azteca, situat în Santa Úrsula, Mexico City, Mexic.

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Partenera lui Julian Quinones a urmărit meciul din tribună. Într-un interviu care a devenit viral a declarat că a avut aproape o parte din familia soțului său. Rudele acestuia au vărsat lacrimi de bucurie. În plus, creatoarea de conținut a spus că este impresionată de susținerea uriașă de care are parte columbianul din partea publicului.

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„Suntem atât de entuziasmați. Am plâns cu toții la petrecere – la recepția de la stadion, strigând că Quinones este acum mexican. A fost atât de emoționant. Le suntem recunoscători tuturor fanilor mexicani. Îl aplaud, ca să fie clar. Îl aplaud. Unu, doi, trei. Și fie ca victoriile să continue să vină”, a spus frumoasa șatenă, conform .

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Ce spun fanii despre Julian Quinones

Fanii lui Julian Quinones, în special din Mexic, au numai cuvinte de laudă pentru jucătorul columbian. Internauții au lăsat un număr mare de comentarii pe social media, după ce soția acestuia a ajuns în vizorul lor. Cei care au luat cu asalt rețelele de socializare nu au trecut cu vederea nunta acestuia cu frumoasa șatenă.

„A câștigat atât pe teren, cât și în afara lui. Respect, Julian”, a scris un internaut pe rețeaua X, mai arată sursa citată. Altul a comentat: „Uimitor”, în timp ce al treilea l-a felicitat pentru victoria din teren. Majoritatea consideră că fotbalistul este o persoană care a câștigat în această viață foarte multe lucruri frumoase.

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Cei drept, până acum Julian Quinones a înregistrat trei goluri și o pasă decisivă în cele patru meciuri disputate la Cupa Mondială 2026. Atacantul celor de la Al-Qadsiah a terminat ca golgheter al Ligii Profesioniste din Arabia Saudită, cu 33 de goluri în 31 de meciuri.