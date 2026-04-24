Cum a reacționat familia lui Lars Kramer, fundașul de fier al Rapidului, la primul meci pe Giulești: “Sunetul acela… wow!”

Lars Kramer, cucerit de Rapid! Fundașul olandez vorbește despre atmosfera de pe Giulești, debutul său și de ce se simte excelent în România. “E una dintre cele mai sigure țări din Europa”.
Alex Bodnariu
24.04.2026 | 19:21
Cum a reacționat familia lui Kramer la primul meci pe Giulești
Rapid a mutat timid în vară, pe piața de mercato, însă oficialii formației din Giulești au făcut un transfer foarte inspirat. L-au adus la echipă pe stoperul olandez Lars Kramer, care a devenit om de bază în echipa lui Costel Gâlcă. Acesta a declarat că se simte de minune în țara noastră și a rămas impresionat de atmosfera făcută de suporteri.

Lars Kramer a fost invitatul lui Robert Niță în emisiunea FANATIK Rapid. Fundașul central crescut la juniorii lui Ajax a precizat că, la debutul pe Giulești, familia sa a rămas impresionată de atmosfera făcută de suporterii echipei din Capitală.

„Primele minute la Rapid au fost într-un meci acasă cu CFR Cluj. A fost al doilea meci al sezonului. Normal, am rămas impresionat chiar și pe banca de rezerve. Am intrat și am simțit vuietul tribunelor. Mă simțeam pregătit. Tatăl și fratele meu erau și ei pe stadion. Nu ne așteptam să fie atât de impresionant. Este o atmosferă uimitoare”, a declarat Lars Kramer.

Ce știa Kramer despre România înainte de a semna cu Rapid

Fundașul central din Țările de Jos a precizat că nu a ezitat când a auzit că are o ofertă de la Rapid, întrucât auzise doar povești frumoase despre Capitala României. Acesta spune că se bucură că poate juca într-una din cele mai sigure țări din Europa.

„Noi trebuia să câștigăm meciul cu FC Argeș. Ne-ar fi ajutat enorm ca fanii să fie în tribune. Ne ajută enorm suporterii. Multe victorii sunt datorate lor. Știam multe despre București când am ajuns aici. Socrul meu a lucrat aici mult timp. Am auzit povești frumoase. E una dintre cele mai sigure țări din Europa. Iubesc să fim aici. E o alegere bună”, a mai precizat Kramer la FANATIK Rapid.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!