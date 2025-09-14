Cum a reacționat fiul lui Adrian Mutu când l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo. „Briliantul” a povestit tot. „Îmi venea să intru în pământ și să mă fac mic”

Adrian Mutu i-a îndeplinit fiului său una dintre cele mai mare dorințe. Micuțul Tiago a vrut neapărat să-l întâlnească pe legendarul Cristiano Ronaldo, iar visul lui a devenit realitate. „Briliantul” a povestit cum a reacționat Tiago când și-a întâlnit unul dintre idoli.
Adrian Mutu este un profesionist, dar și un familist convins. „Briliantul” face totul pentru copiii lui și încearcă să le îndeplinească dorințele, oricât de mărețe ar fi ele. În urmă cu un an, Tiago, fiul lui Adrian Mutu și al Sandrei a vrut să îl întâlnească pe nimeni altul decât Cristiano Ronaldo.
Adrian Mutu se afla în Arabia Saudită pentru a vedea derby-ul dintre Al-Nassr și Al-Hilal. Aceea a fost ocazia perfectă pentru a-i face o surpriză fiului său. Nu a fost deloc ușor să îl întâlnească pe Cristiano Ronaldo, însă momentul rămâne o adevărată amintire de colecție.
Adrian Mutu a povestit cum l-a pregătit pe Tiago pentru marea întâlnire cu Cristiano Ronaldo. Deși i-a spus lui Tiago ce și cum să îl întrebe pe starul internațional, fiul lui Adi Mutu nu a ținut cont de nimic și a decis să fie natural.
„I-am zis ‘Pune-i două întrebări pe care vrei să i le pui, să fii băiat respectuos.’ Când a apărut Cristiano, Tiago a fugit de lângă mine direct. Îmi venea să intru în pământ și să mă fac mic. Eu mai vorbisem cu el înainte și zic: ‘dacă nu e lângă mine, nu știu ce i-o zice’. El direct: ‘Ce faci, Ronaldo?’
Eu îi zisesem, îl pregătisem: ‘Zi-i și tu Cristiano, Cris, cumva, să nu-i zici Ronaldo!’ E cum ar veni unul la mine și zice: ”Ce faci, Mutu?” Cristiano știa: ‘Ce faci, Tiago?’ După m-a întrebat Tiago: ‘Cum de știa numele meu?’”, a povestit Adrian Mutu, potrivt iamsport.ro.
View this post on Instagram
În urmă cu trei ani, Adrian Mutu a povestit în podcastul „La Mijloc” cum a decurs prima sa întâlnire cu Cristiano Ronaldo. Deși a trecut multă vreme de la acel moment, „Briliantul” nu l-a uitat, ba chiar și l-a amintit cu lux de amănunte.
Episodul a avut loc în anul 2000, atunci când Adrian Mutu a ajuns la Inter. Încă de la prima interacțiune cu ceilalți colegi, mașina pe care „Briliantul” o conducea a ajuns subiect de glume. Cel care a dat startul farselor a fost chiar Cristiano Ronaldo.
„Când am venit cu Alfa Romeo la Inter, m-am dus să las mașina în parcare. A ieșit Ronaldo și m-a întrebat cu ce mașină am venit. Cu Alfa Romeo, i-am răspuns, asta mi-a dat-o clubul. Nu, nu, aici e parcarea 1, doar Ferrari și Lamborghini, du-te în parcarea 3, mi-a zis el. M-am dus în parcarea 3, am venit înapoi vreo cinci minute pe jos până la vestiare.”, a povestit „Briliantul”.
@codin_maticiucÎntâlnirea din parcare a lui Adi Mutu cu Cristiano Ronaldo. Episodul din La Mijloc e pe canalul meu de YouTube.♬ sunet original – Codin Maticiuc