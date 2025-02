După transferul la Cagliari, , iar acesta i-a dat un mesaj lui Adi Mutu. “Briliantul” a fost printre oamenii de fotbal care au analizat pozitiv mutarea fostului jucător de la FCSB în Italia.

Cum a reacționat Florinel Coman după ce Adi Mutu i-a analizat transferul în Serie A: “Mi-a dat mesaj!”

i-a dat un mesaj de mulțumire după ce a debutat cu gol în Serie A, în tricoul lui Cagliari. “Briliantul” a dezvăluit că a presimțit succesul fostului jucător de la FCSB și crede că acesta se va putea impune în Italia.

ADVERTISEMENT

“Calitățile lui se potrivesc fotbalului italian. Declarațiile mele despre el au apărut pe FANATIK.ro și mă bucur că le-a citit și Florinel. Mi-a trimis chiar și un mesaj de mulțumire după ce a dat acel gol.

Mi-a mulțumit pentru susținere. Eu i-am zis ca am simțit că vine golul și i-am urat baftă. E un fotbalist de care chiar îmi este trag. Sunt mai mulți, dar el e unul dintre ei.

ADVERTISEMENT

“Susțin toți fotbaliștii români care joacă în Italia”

Îi susțin pe toți cei care joacă în Italia cu mare drag. Sunt băieți tineri și merită susținere. Au caracter și valoare și putem să vedem asta și prin golul lui.

El are nevoie de continuitate. Nu am de unde să știu dacă se va impune. Pentru a se impune va trebui să uite de golul acesta și să se concentreze pe ce are de făcut.

ADVERTISEMENT

Mutu numește lucrul care îl va ajuta cel mai mult pe Coman în Italia

Cu siguranță va avea multe de învățat. Modul de a se antrena în Italia e total diferit față de ceea ce a văzut el în Qatar. Eu cred că îi prinde bine.

El a fost într-un ambient profesionist la FCSB până să plece și i s-a schimbat perspectiva, modul de a vedea fotbalul și viața. A făcut foarte mult antrenament extra, fizic arăta foarte bine, iar asta s-a văzut pentru că a dat multe goluri.

ADVERTISEMENT

În Italia va avea parte de același profesionalism, dar și de un nivel tactic mai bun care îl va cizela și îl va ajuta. El are calitățile și tot ce îi trebuie pentru a juca în Italia”, .

Adrian Mutu a dezvăluit ce i-a transmis Florinel Coman după debutul la Cagliari