Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv

După ce duelul Drita – FCSB a creat un val de nemulțumiri prin prisma faptului că a fost difuzat exclusiv pe Voyo, platforma de streaming picând înainte ca meciul să înceapă, drepturile de televizare pentru manșa tur dintre Aberdeen și FCSB, din play-off-ul UEFA Europa League, au fost achiziționate tot de ProTV, partida urmând a fi redată în România tot pe Voyo. Cum a reacționat Gigi Becali la auzul acestei vești.

Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo

. Cu câteva minute înainte ca duelul să înceapă, platforma Voyo a fost supusă unui atac cibernetic și zeci de mii de fani plătitori de abonament nu au putut urmări minute bune din meciul roș-albaștrilor.

, iar trust-ul de pe Pache Protopopescu intenționează ca duelul să fie difuzat exclusiv pe Voyo.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici i-a transmis lui Gigi Becali acest lucru, iar patronul de la FCSB a mărturisit că nu poate influența această decizie, drepturile de televizare aparținând echipei gazdă.

„Sunt drepturile scoțienilor și le-au cumpărat cei de la ProTV! O să dea meciul pe Pro Arena dacă pică Voyo”

Subiectul a fost abordat de moderatorul Horia Ivanovici: „Mi-am adus aminte! Acum am văzut că meciul Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Iar nu o să vedem meciul”.

Reacția lui Gigi Becali nu a întârziat să apară: „Ce să facem? Nu depinde de mine asta! Sunt drepturile scoțienilor și le-au cumpărat cei de la ProTV. Nu mă interesează! Ce pot să fac acum? Să nu vă mai enervați.

(n.r. – Vrem să ne uităm iar la meci joi și poate pică iar Voyo) Ce dacă? O să-l dea pe Pro Arena după”, a declarat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

