Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat ce înseamnă Drita, numele noului adversar al FCSB. „Trimit bodyguarzi în Kosovo!”

După ce a fost eliminată din UEFA Champions League de Shkendija, FCSB o va întâlni pe Drita în turul 3 preliminar Europa League. Gigi Becali speră ca echipa sa să treacă mai departe, astfel că măsurile de protecție din Kosovo vor atinge cote înalte.

Gigi Becali, reacție surprinzătoare când a aflat ce înseamnă Drita, numele noului adversar al FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici i-a prezentat lui Gigi Becali că Drita înseamnă „lumina” în limba kosovară. În momentul în care a aflat, patronul FCSB a spus că o singură persoană poate fi „lumina”, aluzia fiind la Iisus Hristos. Cât despre , Gigi Becali a anunțat că vor fi trimiși 20 de bodyguarzi, .

Moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit ce înseamnă numele Drita: „În final, vreau să vă transmit să aveți mare grijă la kosovarii de la Drita, pentru că am descoperit ceva. Știți ce înseamnă Shkendija, cei care v-au scos? ‘Scânteie’, asta înseamnă.

Drita, știți ce înseamnă? Înseamnă ‘lumină’. A fost ‘scânteia’, acum vine ‘lumina’, deci să aveți grijă să le stingeți lumina în turul trei preliminar UEFA Europa League”.

„O să trimit 20 de bodyguarzi în Kosovo”

Gigi Becali a intervenit: „Scânteia e scânteie, dar lumina este numai într-o singură persoană! Scânteia… Sunt mai multe scântei, se mai scânteiază. Lumina este numai într-o singură persoană, anume numai în Iisus Hristos. Intrăm pe alt tărâm aici.

Nu vreau să îi întărât, dar am înțeles că au vorbit că am spus eu nu știu ce. Eu nu am spus nimic și nici nu voi spune, pentru că nu vreau să întărât. Nu vreau să instig la violență!

Și așa, am înțeles că trebuie să mergem cu bodyguarzi, o să trimit vreo 20 de bodyguarzi în Kosovo. Așa zic ăștia, că e violență acolo. O să trimit în Kosovo 20 de bodyguarzi, că așa trebuie. Așa am înțeles, că cei de acolo au amenințat. Nu vorbesc nimic, nu vreau să spun nimic pentru că cei de acolo sunt foarte răi”, a declarat Gigi Becali.

