Cum a reacționat Gigi Becali când a auzit că Tavi Popescu și-a luat mașină de 175.000 de euro. Exclusiv

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Octavian Popescu are un start de sezon turbulent. Atacantul celor de la FCSB a făcut valuri la finalul meciului cu FC Botoşani când a izbucnit pentru că nu este folosit mai des. Popescu s-a luat inclusiv de patronul Gigi Becali pentru că nu joacă mai mult.

Reacţia lui Gigi Becali după ce Tavi şi-a luat bolid de 175.000 de euro

Fotbalistul roş-albaştrilor a postat apoi imagini cu un . Gigi Becali a reacţionat la FANATIK SUPERLIGA, fiind surprins de noua achiziţie, el ştiind că fotbalistul nu dispune de foarte mulţi bani:

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„Şi-a luat Tavi Popescu maşină de 200.000 de euro? Nu ştiam, e treaba lui. El nici nu avea bani, dar treaba lui, să facă ce vrea”, a fost reacţia lui Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, după ce a aflat de noul bolid al lui Tavi Popescu.

MM Stoica, despre noua maşină a lui Tavi Popescu: „Nu şi-a luat maşină. Doar merge cu ea câteva zile”

gestul lui Tavi Popescu de a posta o imagine alb-negru cu degetul la gură după meciul cu FC Botoşani. Referitor la noua maşină, managerul general al roş-albaştrilor a dezvăluit că bolidul nu ar fi, de fapt, al lui Tavi Popescu, doar se plimbă câteva zile cu el:

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„E bine să te descarci. Alb-negru poza, mi-a plăcut (n.r. poza lui Tavi Popescu de după meciul cu FC Botoșani, cu degetul la gură). Nu și-a luat mașină de 175.000 de euro, doar merge cu ea câteva zile. Mie mi-au spus băieții că doar merge câteva zile cu ea“, a încheiat Mihai Stoica.

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