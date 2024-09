Cum a reacționat Gigi Becali când a auzit că Universitatea Craiova îl ia pe Cicâldău. ”Eu așa am auzit din Turcia”

Patronul campioanei României și susținea faptul că are toate argumentele pentru a le lua fața oltenilor.

Gigi Becali nu crede în transferul lui Cicâldău la Universitatea Craiova

Intrat prin telefon la , Gigi Becali s-a arătat sceptic în privința unui posibil transfer al lui Alexandru Cicâldău la Universitatea Craiova și a anunțat că jucătorul are o ofertă de ultimă oră din Turcia.

”Eu zic că CFR Cluj e cea mai periculoasă adversară la titlu. CFR și Craiova, dar în ordinea asta, CFR prima și Craiova a doua. Să vedem dacă îl ia Craiova pe Cicâldău. Nu cred că îl ia că acum Cicâldău are ofertă din Turcia. Eu așa am auzit din Turcia. Nu știu mai multe, de unde să știu de eu?

Eu ce știu e că e greu în play-off anul ăsta. Eu am stat și am făcut socotelile. Când am văzut Clujul (n.r. – U Cluj), Oțelul, e greu să-i întreci pe ăștia. Îți dai seama că au 18 puncte? Îi mai scoți pe Oțelul și pe U Cluj de acolo?”, a declarat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Giovanni Becali, ultimele detalii despre transferul lui Cicâldău

Ultimele informații legate de viitorul lui Alexandru Cicâldău și oferite în exclusivitate de FANATIK sunt că internaționalul român curtat de Universitatea Craiova, FCSB și Petrolul .

”Cicâldău este o prioritate pentru Mihai Rotaru. Ai văzut că Gigi Becali spunea la un moment dat că nu va merge la Craiova, că l-a pus pe Florin Tănase să vorbească cu el. Nu se pune problema ca Cicâldău să meargă la FCSB. Mai există și varianta Petrolul Ploiești pentru el, dar există o nesiguranță a patronatului, chiar dacă este turc.

Pun pe tavă toate variantele care au apărut, îmi e greu să cred că Cicâldău ar alege nesiguranța de la Petrolul. Fără Cicâldău la FCSB, însă probabil la Craiova. O să vedem dacă transferul se va face astăzi sau în acest week-end”, a spus Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Impresarul Giovanni Becali a intrat în direct la cea mai nou ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA și a explicat faptul că lui Cicâldău.

”Până luni se termină toate astea. Va pleca, nici lui Galatasaray nu îi convine să țină un jucător fără jocuri până în decembrie. Șanse reale au toți, Rotaru și alte echipe din prima ligă turcă. Nu știu dacă Rotaru a fost la Istanbul, dar a vorbit cu cei de la Galata.

Toți sunt în stand-by, pentru că are un salariu foarte mare, pe care nu poate să îl suporte nicio echipă din campionatul nostru. Vrea să rămână acolo, dar într-o ultimă instanță poate să vină în țară”, a afirmat agentul lui Cicâldău.

De ce nu ajunge Cicâldău la Universitatea Craiova