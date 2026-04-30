Cum a reacționat Gigi Becali când a fost invitat la nunta lui Ioan Niculae. Milionarul se căsătorește cu o femeie cu 23 de ani mai tânără

Vara anului 2026 aduce un eveniment important în viața omului de afaceri Ioan Niculae, 71 de ani. Fostul patron al campioanei din prima ligă, Astra Giurgiu, se căsătorește cu partenera sa de viață care este mai tânără cu 23 de ani. La nunta milionarului a fost invitat, printre multele personalități, și Gigi Becali. Cum a reacționat șeful celor de la FCSB când a aflat acest lucru.

Cum a reacționat Gigi Becali când a fost invitat la nunta lui Ioan Niculae

Gigi Becali, 67 de ani, este printre numele grele așteptate să participe la unul dintre evenimentele anului 2026 din fotbalul intern. E vorba de căsătoria unui fost patron din prima ligă: Ioan Niculae. Ajuns la vârsta de 71 de ani, omul care a transformat-o pe Astra Giurgiu într-o forță a României în urmă cu un deceniu își va uni destinele cu o femeie cu 23 de ani mai tânără.

Ioan Niculae nu l-a uitat pe fostul său rival din prima ligă și l-a invitat la nunta sa. Imediat după ce a primit invitația la marele eveniment din luna iulie a acestui an, să râdă. Potrivit celor de la , Gigi Becali a fost amuzat de faptul că Ioan Niculae a decis să facă acest pas la o vârstă destul de înaintată.

Va participa Gigi Becali la nunta lui Ioan Niculae?

Până în acest moment nu este clar dacă Gigi Becali va da sau nu curs acestei invitații. Ceea ce e cert și e cunoscut public e faptul că omul de fotbal a acceptat foarte rar să ia parte la astfel de evenimente. Trebuie subliniat faptul că ultima ”ieșire” a lui Becali la un eveniment de acest gen a fost consemnată în urmă cu un an.

În 2025, Gigi Becali a acceptat să participe la nunta fostului său jucător, Florinel Coman. Fotbalistul de la Al-Gharafa din Qatar Stars League a fost cununat la Constanța de Mirel Rădoi. ”Am venit pentru că e un băiat la care am ţinut, a şi jucat, mi-a adus bucurii şi bani. Vreo 6 milioane. E un om cuminte, respectuos, cu bun simţ. Acum am venit doar la cununia religioasă. La distracții şi la alea, nu. Eu nu mai merg. La Hagi e altceva. Dar în alte părți, la alte distracții, nu mai merg”, declara, în 2025, Gigi Becali, înainte de cununia religioasă.

Cu cine se căsătorește Ioan Niculae. Viitoarea soție, o femeie cu 23 de ani mai tânără

În ceea ce-l privește pe viitorul mire, . A luat această decizie după ce a renunțat la Astra și a primit o condamnare, în februarie 2021. A stat după gratii un an și trei luni, pentru corupție în dosarul ”Interagro”. Se pare că Ioan Niculae a divorțat în mare secret de Nicoleta, cea de-a doua soție.

Fostul om de fotbal se va căsători, pe 18 iulie 2026, cu Vera Mitran (Valentina-Veronica Mitran-Piticu). Aceasta este cu 23 de ani mai tânără decât el. În prezent, viitoarea mireasă are funcția de subprefect al județului Teleorman. Ea a mai fost într-o relația oficială cu Mihai Murar, lider PNL Alexandria. Acesta a decedat în 2019, la 51 de ani.