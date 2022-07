Cum a reacţionat Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în turul 3 Conference League: „Ei nu au trecut mijlocul terenului, noi am dominat meciul”

Patronul FCSB a dezvăluit și că Octavian Popescu va purta numărul 10 la FCSB, pe care îl va prelua de la Florin Tănase.

Cum a reacţionat Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în turul 3 Conference League

FCSB-ului în turul trei preliminar Conference League și a explicat că nu a avut emoții împotriva georgienilor de la Saburtalo.

ADVERTISEMENT

Totodată, Gigi Becali a avut și un dialog încins cu jurnalistul Decebal Rădulescu, la TV .

„Nu știu ce spunea, eu spun ce am văzut și ce s-a întâmplat. Spunea domnul Rădulescu că am avut mare noroc. Dar că am luat două goluri din două șuturi ale adversarilor? Ei nu au trecut mijlocul terenului, noi am dominat meciul.

ADVERTISEMENT

Am avut ocazii, am avut bară, am avut ocazii singur cu portarul. Nu e frumos, de ce să spunem că e norocoasă calificarea”, a început Gigi Becali.

Decebal Rădulescu – Vă deranjează ce am spus eu? Bine, a fost norocoasă victoria.

Gigi Becali – Bine, e părerea dumitale

Decebal Rădulescu – Și părerea dumitale, ok, dar să ați spus că Rapid a fost o echipă modestă duminică.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali – Da, eu zic de ei, ei erau slabi, cum să nu ne calificăm

Lucrurile le vom rezolva. Mâine poate reușesc să iau un fotbalist sau doi. Unul va fi în locul lui Cordea, îl vom pune miercuri. Deci vom face 3-4 transferuri. Avem nevoie de atacant, azi n-am avut atacant.

Da, nu cred că vine Dan Nistor”, a mai spus Gigi Becali.

Decebal Rădulescu – Mie mi s-a părut altceva, jucătorii au fost mult mai motivați

Gigi Becali – Da, e meritul lui Dică. Acum nu mai aveți ce să comentați că Becali face transferurile și altceva.

ADVERTISEMENT

Decebal Rădulescu – Nu știu, eu nu aș fi atât de sigur.

Gigi Becali – Dacă am spus că nu mai fac, nu mai fac!

Decebal Rădulescu – Ok.

„M-am rugat la Dumnezeu pentru suporteri!”

Eu o să mai merg la stadion doar când vom juca în grupe. Am vrut să câștigăm mai mult pentru suporteri, am zis să îi ajute Dumnezeu pe ei, să le ofere o bucurie.

ADVERTISEMENT

Am scăpat de 40.000 de euro salariu și am luat 3.000.000 de euro. Am făcut vreo 10.000.000 de euro. Să vedem dacă pleacă Olaru. Era ca un ghimpe salariul lunar al lui Tănase. Acum, nu mai vorbesc despre retragere.

Dică trebuie în tur să fie în cărți cu CFR și cu Craiova lui Rotaru. La maximum trei puncte distanță, să fie la titlu.

Craiova lui Mititelu s-ar putea să fie mai bună la ora asta decât cea a lui Rotaru. Cu Mititelu nu m-am confruntat niciodată, vorbeam așa. La declarații mă depășea, că e oltean și vorbește mult.

Eu puteam să scot banii pe Mihai Costea și nu m-a lăsat Mititelu să-l dau. De-atunci m-am supărat pe el, dar nu înseamnă că atunci când a avut probleme nu l-am ajutat. Că dacă nu se ducea avocata mea nu-l elibera nici acum”, a .

„Tavi Popescu a avut două pase de gol. Mă aștept la mult, mult, mult mai mult de la el. Păi dacă e căpitan! El va lua numărul 10 al lui Tănase. Dică a fost cu ideea, nu eu.

Eu când vorbesc despre jucători, e o tactică de fapt. Dică a spus că nu vrea salariu, dar eu i-am dat. El a zis că salariul lui să-l pun într-un cont și dacă nu face performanță să i-l opresc.

Eu i-am spus că atunci când ei pierd, de ce să le dau salariul. Nu am fost serios, că e munca lor, totuși”, a mai spus patronul FCSB-ului.