Cum a reacționat Grasu XXL când a aflat că Feli Donose i-a ”furat” identitatea”? „Nu cred! Mi-e rău! Mor!””

Grasu XXL a fost șocat când a văzut, cu proprii lui ochi, imaginile cu Feli care i-a ”furat” identitatea”. Reacția rapper-ului este uluitoare.

Replica lui Grasu XXL când a aflat că Feli i-a ”furat” identitatea”?

Este o nouă modă printre artiști să se transforme în alte persoane, specialiștii în machiaj făcând schimbarea aproape unu la unu. Feli Donose se numără și ea printre cei care au apelat la serviciile unei cunoscute . Artista a făcut senzație, preschimbându-și chipul și luându-i identitatea rapperului. Totul a fost filmat și postat, chiar de către interpretă.

În urmă cu câteva zile a făcut publice imaginile unde se vede totul pas cu pas. În cadrul clipului, make up artista, cea care a dat trendul transformărilor, se întreabă „Cum ar fi dată Grasu XXL ar vedea asta?”. Ei bine, a văzut și reacția lui este pe măsură.

În primul clip postat, Feli se bucură și exclamă când vede ce se întâmplă cu înfățișarea ei. „Da băieți, ce tare! Știu, și brunetă sunt frumoasă (n.r. râde). Tu pe drumul tău, eu pe drumul meu… el are așa maro, un pic, în jurul ochilor. Am doar jumătate din miros, din cauza acestui nou nas. Haț! Marry Christms! Maica mea!”, au fost micile intervenții ale artistei.

O transform pe @FELI in Grasuuu XXL 😱 ce zici, seamana? Reactia lui o gasesti postata ❤️‍🔥 @HaHaHa Production

„Nu cred! Mi-e rău! Mor!”

Câteva zile mai târziu, dorința make up artistei se împlinește și rapperul vede imaginile transformării. Chiar Feli, la o sesiune în studio, i le arată. Primul lucru remarcat de artist este nasul, care i se pare exagerat replicat, de aici și reacția de milionae la adresa lui Feli și a celei care l-a realizat.

„Feli: Vezi!

Grasu XXL: Mi-e rău! What the… is this? Da` tu ești?! Mi-e rău! Nu cred! Mor! Da` așa bârnău am eu? What?! Asta-i bârna mea? What?! What?! Da` nu vă e rușine? Doamne!

Feli: Cică – Doamne!”

Postate pe social media, cu descriere, „Te iubesc, GRASULE!”, imaginile au stârnit foarte multe comentarii de apreciere la adresa ambilor interpreți.