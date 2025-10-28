Sport

Cum a reacționat interimarul de la CFR Cluj când a aflat că Pancu vine în Gruia: „E nevoie de un astfel de antrenor”

Laurențiu Rus, antrenorul interimar al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre posibilitatea ca Daniel Pancu să preia echipa din Gruia. „Conducerea va decide”.
Alex Bodnariu
28.10.2025 | 21:18
ULTIMA ORĂ
Ce spune Laurențiu Rus despre varianta Daniel Pancu la CFR Cluj
CFR Cluj s-a impus categoric în partida din prima rundă a Cupei României Betano, cu 4-0, în fața divizionarei secunde CSM Slatina. La finalul meciului, Laurențiu Rus a vorbit despre posibilitatea ca Daniel Pancu să fie numit antrenor principal.

Daniel Pancu, aproape de a semna cu CFR Cluj

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Daniel Pancu este alesul lui Neluțu Varga pentru postul de antrenor al celor de la CFR Cluj. Urmează ca actele să fie semnate în perioada următoare. Până atunci, echipa va fi pregătită de Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

Ce spune antrenorul interimar de la CFR despre posibilitatea ca Daniel Pancu să preia echipa

După meciul cu CSM Slatina, Laurențiu Rus a lăudat jocul echipei sale și a vorbit despre varianta Pancu la CFR Cluj. Acesta este de părere că pe banca formației din Gruia ar trebui să stea un antrenor cu licență PRO, una pe care „Pancone” o va obține abia peste șase săptămâni.

„Trebuie felicitați băieții, pentru atitudine, pentru implicare, pentru tot ce au făcut pe teren. Echipa nu este la potențialul ei maxim. E greu să ieși dintr-o situație de genul acesta. Am avut multe egaluri, am avut două meciuri foarte slabe în ultimele două etape de campionat. E nevoie de timp. Această partidă ne dă puțină încredere.

(n.r. Vine Daniel Pancu antrenor la CFR Cluj?) Tot ce știu este ce am citit în ziare. Conducerea va decide acest lucru. E nevoie de un antrenor cu licență. Cine vine, sperăm să scoată echipa din această situație.

(n.r. Cupa devine un obiectiv?) Am tratat foarte serios acest meci, trebuie să fim pregătiți. Am demonstrat că există o diferență de valoare între SuperLigă și Liga a 2-a. Era cumva previzibil. Cupa României este un obiectiv pentru noi în fiecare an”, a precizat Laurențiu Rus.

