Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală de la Roland Garros de către Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA). Sportiva noastră a avut susținere importantă din rândul publicului, la meci fiind prezent însuși Ion Țiriac (87 de ani). Fostul mare tenismen român a făcut un gest deosebit după rezultatul trist înregistrat de Sorana.
După ce a câștigat Transylvania Open și a ajuns până în semifinale la Madrid, Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță a carierei la Roland Garros. Românca a cedat însă cu 6-0,6-3 în fața rusoaicei Mirra Andreeva după doar 57 de minute, însă a părăsit terenul în aplauzele unicului Ion Țiriac, potrivit ProSport. Fostul mare sportiv a ținut să o felicite pe Sorana pentru întreg parcursul de la Open-ului francez.
Ion Țiriac fusese prezent și la meciul Soranei din optimi, când o elimina fără prea mari emoții pe chinezoaica Xiyu Wang, cu scorul de 6-3, 7-6. La conferința de presă de după meci, Sorana, care la începutul anului s-a despărțit de fiul miliardarului român, a mărturisit că a simțit o bucurie enormă să îl vadă pe Ion Țiriac în tribune.
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Jr. Țiriac a durat 5 ani. Fiul miliardarului român a divorțat de fosta soție, Ileana Lazariuc, în 2019, după 17 ani de căsnicie. Apoi, la doar un an distanță, el a intrat într-o relație cu tenismena română, în ciuda diferenței de vârstă de 14 ani.
În luna februarie a acestui an, după turneul de la Cluj, cei doi au decis că este mai bine să se separe. „Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat Ion Țiriac Jr., conform CanCan.
Deși a fost eliminată în faza sferturilor la Roland Garros, Sorana Cîrstea va primi o sumă importantă din partea organizatorilor turneului. Mai exact, românca va încasa suma de 470.000 de euro. Ea vine după o altă performanță notabilă, când a primit suma de 289.115 euro pentru atingerea semifinalelor turneului de la Roma. În doar 19 zile, suma totală încasată de Sorana Cîrstea a ajuns la 759.115 euro.