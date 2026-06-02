Sport

Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier

Ion Țiriac a fost prezent la meciul Soranei Cîrstea contra rusoaicei Mirra Andreeva. Ce gest a făcut fostul mare tenismen român după eliminarea sportivei noastre în sferturile Roland Garros.
Mihai Dragomir
02.06.2026 | 16:30
Cum a reactionat Ion Tiriac dupa ce Sorana Cirstea a pierdut in 57 de minute la Roland Garros Miliardarul a vazut meciul de pe PhilippeChatrier
ULTIMA ORĂ
4 poze
Vezi galeria
Ion Țiriac, gest deosebit pentru Sorana Cîrstea după eliminarea româncei în sferturi la Roland Garros.
ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală de la Roland Garros de către Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA). Sportiva noastră a avut susținere importantă din rândul publicului, la meci fiind prezent însuși Ion Țiriac (87 de ani). Fostul mare tenismen român a făcut un gest deosebit după rezultatul trist înregistrat de Sorana.

Ion Țiriac, aplauze pentru Sorana Cîrstea după eliminarea în sferturile Roland Garros

După ce a câștigat Transylvania Open și a ajuns până în semifinale la Madrid, Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță a carierei la Roland Garros. Românca a cedat însă cu 6-0,6-3 în fața rusoaicei Mirra Andreeva după doar 57 de minute, însă a părăsit terenul în aplauzele unicului Ion Țiriac, potrivit ProSport. Fostul mare sportiv a ținut să o felicite pe Sorana pentru întreg parcursul de la Open-ului francez.

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac fusese prezent și la meciul Soranei din optimi, când o elimina fără prea mari emoții pe chinezoaica Xiyu Wang, cu scorul de 6-3, 7-6. La conferința de presă de după meci, Sorana, care la începutul anului s-a despărțit de fiul miliardarului român, a mărturisit că a simțit o bucurie enormă să îl vadă pe Ion Țiriac în tribune.

ion țiriac sorana cîrstea
Ion Țiriac, gest deosebit pentru Sorana Cîrstea după eliminarea româncei în sferturi la Roland Garros.

Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit în februarie

Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Jr. Țiriac a durat 5 ani. Fiul miliardarului român a divorțat de fosta soție, Ileana Lazariuc, în 2019, după 17 ani de căsnicie. Apoi, la doar un an distanță, el a intrat într-o relație cu tenismena română, în ciuda diferenței de vârstă de 14 ani.

ADVERTISEMENT
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Digi24.ro
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare

În luna februarie a acestui an, după turneul de la Cluj, cei doi au decis că este mai bine să se separe. „Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat Ion Țiriac Jr., conform CanCan.

ADVERTISEMENT
Ce au postat organizatorii de la Roland Garros, imediat după meciul Sorana Cîrstea...
Digisport.ro
Ce au postat organizatorii de la Roland Garros, imediat după meciul Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva

Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după eliminarea de la Roland Garros

Deși a fost eliminată în faza sferturilor la Roland Garros, Sorana Cîrstea va primi o sumă importantă din partea organizatorilor turneului. Mai exact, românca va încasa suma de 470.000 de euro. Ea vine după o altă performanță notabilă, când a primit suma de 289.115 euro pentru atingerea semifinalelor turneului de la Roma. În doar 19 zile, suma totală încasată de Sorana Cîrstea a ajuns la 759.115 euro.

ADVERTISEMENT
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când...
Fanatik
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat!
Fanatik
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat!
Se retrage sau nu Sorana Cîrstea? Românca și-a anunțat decizia finală după eliminarea...
Fanatik
Se retrage sau nu Sorana Cîrstea? Românca și-a anunțat decizia finală după eliminarea în sferturi la Roland Garros
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cum arată Mircea Sandu după ce s-a confruntat cu noi probleme de sănătate....
iamsport.ro
Cum arată Mircea Sandu după ce s-a confruntat cu noi probleme de sănătate. Apariție la Tribunalul București: 'Burleanu și FRF au deschis o acțiune împotriva mea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!