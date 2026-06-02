Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală de la Roland Garros de către Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA). Sportiva noastră a avut susținere importantă din rândul publicului, la meci fiind prezent însuși Ion Țiriac (87 de ani). Fostul mare tenismen român a făcut un gest deosebit după rezultatul trist înregistrat de Sorana.

Ion Țiriac, aplauze pentru Sorana Cîrstea după eliminarea în sferturile Roland Garros

După ce a câștigat Transylvania Open și a ajuns până în semifinale la Madrid, Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță a carierei la Roland Garros. însă a părăsit terenul în aplauzele unicului Ion Țiriac, potrivit . Fostul mare sportiv a ținut să o felicite pe Sorana pentru întreg parcursul de la Open-ului francez.

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac fusese prezent și la meciul Soranei din optimi, când o elimina fără prea mari emoții pe chinezoaica Xiyu Wang, cu scorul de 6-3, 7-6. La conferința de presă de după meci, Sorana, care la începutul anului s-a despărțit de fiul miliardarului român,

Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit în februarie

Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Jr. Țiriac a durat 5 ani. Fiul miliardarului român a divorțat de fosta soție, Ileana Lazariuc, în 2019, după 17 ani de căsnicie. Apoi, la doar un an distanță, el a intrat într-o relație cu tenismena română, în ciuda diferenței de vârstă de 14 ani.

ADVERTISEMENT

În luna februarie a acestui an, după turneul de la Cluj, cei doi au decis că este mai bine să se separe. „Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat Ion Țiriac Jr., conform CanCan.

ADVERTISEMENT

Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după eliminarea de la Roland Garros

Deși a fost eliminată în faza sferturilor la Roland Garros, Sorana Cîrstea va primi o sumă importantă din partea organizatorilor turneului. Mai exact, Ea vine după o altă performanță notabilă, când a primit suma de 289.115 euro pentru atingerea semifinalelor turneului de la Roma. În doar 19 zile, suma totală încasată de Sorana Cîrstea a ajuns la 759.115 euro.