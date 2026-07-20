Cum a reacționat iubita lui Lamine Yamal după ce Spania a câștigat Cupa Mondială 2026: ”Dragostea mea”

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După ce Spania a câștigat Cupa Mondială 2026 iubita lui Lamine Yamal a reacționat. Iată care au fost, de fapt, cuvintele pe care le-a folosit frumoasa Ines Garcia cu care starul celor de la Barcelona are o relație sentimentală de câteva luni.

Mesajul transmis de partenera lui Lamine Yamal după CM 2026

Echipa națională de fotbal a Spaniei a reușit o performanță uriașă pe MetLife Stadium din New York. Ibericii au învins în marea finală din SUA reprezentativa Argentinei cu scorul de 1-0, într-o partidă istorică pe care toată lumea o va ține minte. Astfel, formația lui Lamine Yamal (19 ani) este noua campioană mondială.

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Starul celor de la Barcelona , pe care puțini l-au observat. Fotbalistul s-a așezat în genunchi și a mulțumit divinității pentru această victorie. Tânărul bifat în felul acesta o mare reușită la doar șase zile după ce și-a aniversat ziua de naștere. El este născut pe data de 13 iulie.

având o mare susținere și din partea familiei. Iubita sa, Ines Garcia, nu a lipsit de la stadion. Frumoasa șatenă a transmis un mesaj emoționant, reacționând după ce jucătorul a făcut furori. Cunoscuta actriță a venit cu o replică specială pe rețelele de socializare, unde a postat și o imagine.

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„Ai reușit! Felicitări, dragostea mea, ești campion mondial”, a scris vedeta, pe contul oficial de Instagram. Postarea apare în dreptul unei poze cu Lamine Yamal, trofeul cu Cupa Mondială 2026 fiind ținut de actriță. „Te iubesc, dragostea mea”, este răspunsul fotbalistului pe aceeași pagină de socializare.

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Ines Garcia este mândră de performanțele spaniolului care a dominat meciul cu Argentina încă din primele minute. Spania a avut mai multe ocazii de gol și numeroase atacuri, chiar dacă în timpul regulamentar scorul a fost de 0:0. Ulterior, în prelungiri formația lui Leo Messi a rămas în inferioritate numerică, Spania reușind să marcheze.

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Spania, campioană mondială pentru a doua oară

Spania a câştigat al doilea titlu mondial, după ce în 2010 a trecut de Olanda cu 1-0. Acest lucru s-a întâmplat grație jucătorului lui FC Bracelona, Andres Iniesta, în prelungiri, în minutul 116. În 2030 echipa națională din care face parte Lamine Yamal va organiza evenimentul sportiv în calitate de deţinătoare a titlului.

Una dintre marile particularități ale competiției este faptul că formația va disputa Cupă Mondială pe teren propriu. Prin urmare, va fi una dintre cele trei ţări gazdă, alături de Maroc şi Portugalia. Până acum nicio echipă campioană mondială nu a avut ocazia să-şi apere titlul pe teren propriu, cu toate că mai multe națiuni au câştigat trofeul pe teren propriu.

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Printre acestea se numără Anglia în 1966 sau Franţa în 1998. Niciuna dintre ele nu a mai fost ţară gazdă a ediţiei următoare. Spania este unică în momentul de față printre toate campioanele mondiale din lume. A stabilit două recorduri notabile. Mai exact, „Furia Roja” a ajuns la 38 de meciuri fără înfrângere în toate competițiile.

Mai mult decât atât, este singura echipă din istoria Campionatului Mondial care câștigă competiția cu un singur gol primit pe parcursul evenimentului sportiv. Spania l-a încasat în sfertul de finală cu Belgia, meci terminat cu scorul de 2-1. Astfel, Lamine Yamal și colegii săi au toate motivele să se bucure de acest trofeu.