Cum a reacționat iubita lui Radu Drăgușin după ce fundașul lui Tottenham a revenit pe teren: ”Cel mai frumos cadou”

Radu Drăgușin a revenit în forță pe teren în partida câștigată de Tottenham în deplasare cu Crystal Palace, scor 1-0. Iar momentul a fost apreciat într-adevăr de iubita sa, Ioana Stan.

Radu Drăgușin, revenire spectaculoasă

A fost un meci intens, cu rezultate pe măsură. Radu Drăgușin a bifat primele minute în tricoul lui Tottenham în acest sezon, în succesul de pe terenul lui Crystal Palace, scor 1-0, în etapa a 18-a din Premier League.

Momentul a fost unul așteptat cu nerăbdare în contextul în care vine la aproape un an de când fotbalistul a suferit o accidentare gravă. Mai exact, acesta a avut o ruptură de ligamente încrucișate într-un meci din Europa League.

Drept urmare, Radu Drăgușin a avut nevoie de recuperare. Și iată că la prima vedere, acesta arată și se simte impecabil. Iar iubita lui a fost cea mai încântată de revenirea spectaculoasă.

Cum a reacționat Ioana Stan

Ioana Stan și-a găsit cu greu cuvintele după marea reușită a lui Radu Drăgușin. Aceasta a scris o postare cât se poate de emoționantă pe contul personal de socializare și s-a arătat impresionată de ce a putut să vadă.

Mai exact, tânăra a catalogat revenirea fotbalistului ca fiind ”cel mai frumos cadou de ziua ei”. Totodată, aceasta a mai adăugat că emoțiile au atins cote maxime în timpul meciului.

„Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit în acel moment (n.r. când Radu Drăgușin a revenit pe teren). Cel mai frumos cadou de zi de naștere pe care mi l-aș fi putut dori. Meriți tot, chiar mai mult”, a transmis Ioana Stan, iubita lui Radu Drăgușin, pe contul ei de Instagram.

Radu Drăgușin și-a cerut recent iubita în căsătorie

Deși a fost un an dificil pentru Radu Drăgușin pe plan profesional, iată că pe plan amoros, lucrurile au mers mai bine ca oricând. .

Menționăm faptul că cei doi sunt împreună de cinci ani, încă din perioada în care fundașul central evolua în Italia, la Juventus. Și iată că în final, relația lor trece la nivelul următor „Tu. Eu. Pentru totdeauna”, a fost mesajul postat de Ioana la momentul respectiv.

Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru de vis, iar momentul a fost unul cât se poate de emoționant. după aproximativ un an de absență și se pare că a adus mare noroc echipei.