Cum a reacționat iubita lui Ștefan Baiaram după debutul la echipa națională. Mesajul din 4 cuvinte a ajuns la sufletul jucătorului

Meciul România – Moldova, încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea românilor, a adus multe bucurii sportivilor. Iată cum a reacționat iubita lui Ștefan Baiaram, după . Mesajul din 4 cuvinte a ajuns direct la sufletul jucătorului.

Ce reacție a avut partenera lui Ștefan Baiaram, Cristina Răduț, după debutul la echipa națională

Ștefan Baiaram este în culmea fericirii pentru că a jucat în primul meci pentru echipa națională. Fotbalistul de la Universitatea Craiova este extrem de încântat că a intrat în teren pentru România împotriva Moldovei.

Tânărul jucător a bifat 58 de minute la debutul în tricoul primei reprezentative a României, pe Arena Națională, în cursul serii de joi, 9 octombrie. A fost schimbat cu Alex Dobre, în partida contra selecționatei de peste Prut.

A doua zi după meci a transmis un mesaj pe social media, care a fost remarcat de partenera sa de viață. Cristina Răduț a dorit să-i arate jucătorului în vârstă de 22 de ani ce simte legat de reușitele profesionale.

„Sunt mândră de tine!”, este mesajul din 4 cuvinte adresat de frumoasa șatenă fotbalistului Ștefan Baiaram, pe Instagram. Comentariul a fost lăsat în dreptul unor imagini care au drept descrierea „debut echipa națională”.

Postarea fotbalistului este însoțită de emoticoane care se roagă, semn că apreciază din plin oportunitatea pe care a primit-o din partea lui Mircea Lucescu. În plus, sportivul nu a trecut cu vederea reacția iubitei sale.

„Te iubesc”, a ținut să adauge Ștefan Baiaram, pe rețelele de socializare, în văzul tuturor. Cei doi tineri trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și nu se feresc să distribuie imagini în care își exprimă sentimentele.

Ștefan Baiaram, despre drama care l-a marcat

Ștefan Baiaram are o poveste de viață desprinsă din filme. A ajuns la orfelinat la scurtă vreme după ce a venit pe lume, dar a fost adoptat de o familie cu suflet mare. Și-a descoperit pasiunea pentru fotbal încă din copilărie.

A descoperit că vrea să devină datorită fratelui său mai mare. Din păcate, la vârsta de 6 ani a fost diagnosticat cu suflu sistolic și visul său de a ajunge un mare jucător părea să se destrame extrem de ușor.

„Nu am nicio problemă să spun. M-am născut la Băilești, iar la șase luni jumătate am fost transferat la un orfelinat din Craiova. Acolo am fost adoptat de această familie minunată.

Datorită tatălui meu am ajuns ceea ce sunt astăzi. Familia te sprijină cel mai mult. Când eram mic nu discutam despre acest subiect, nu voiam să fiu privit cu milă. Nu am dorit să am anumite beneficii din prisma situației în care mă aflam!

Printr-o anumită conjunctură am ajuns la fotbal. Unul dintre frații mei era portar, m-am dus la câteva antrenamente cu el și mi-a plăcut extrem de mult. Asta trebuia să fac, am simțit, avem doar cinci ani jumătate. El nu a continuat.

La ceva timp după, a trebuit să iau o pauză de un an. Am fost la control și am descoperit o problemă la inimă. Aveam suflu sistolic. Să auzi la șase ani că nu mai poți continua… a fost un sentiment foarte ciudat pentru un copil.

Nu înțelegeam de ce mi se întâmplă asta mie. Am revenit după pauză. A fost cea mai bună decizie din viața mea!”, a povestit Ștefan Baiaram, în interviul acordat în primul număr al broșurii oficiale Universitatea Craiova, „SUPERLEI”, relatează