Cum a reacționat iubita lui Yamal după ce Spania a învins Portugalia la Cupa Mondială. Ines, spectacol în tribune: ”Mergem la Los Angeles!”

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Spania vs. Portugalia, ”finala” din faza optimilor de la Cupa Mondială 2026, a fost vizionată de o întreagă planetă. De la fața locului, mai exact din tribunele Dallas Stadium, înfruntarea Yamal vs Cristiano Ronaldo a fost urmărită de multe persoane apropiate de fotbaliștii celor două echipe. Iubita starului de 18 ani al ”Furiei Roja”, Ines Garcia, nu a lipsit de la partidă. Cum a reacționat aceasta după ce elevii lui Luis de la Fuente au obținut biletele pentru ”sferturi”.

Reacția iubitei lui Yamal după ce Spania s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale. Imagini spectaculoase cu Ines Garcia: ”Mergem la Los Angeles!”

Continuă ”dialogul” superb de la ”distanță” dintre Lamine Yamal (18 ani) și iubita sa de 21 de ani, Ines Garcia. Aceasta din urmă a fost prezentă luni, 6 iulie, în tribunele Dallas Stadium, pentru a urmări super-meciul Spania – Portugalia, din faza optimilor de finală de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.

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Ca de obicei, la finalul partidei, una care a adus calificarea echipei iubitului său, Ines a făcut spectacol pe platformele de socializare. Influencerița spaniolă a postat mai multe poze și clipuri pe contul său de . Într-un story, aceasta este extrem de entuziasmată și se aude exclamând: ”Am câștigat! Bravo Spania! Mergem la Los Angeles!”

În doar câteva ore, au atras aproape 500.000 de aprecieri și zeci de mii de comentarii. Ca de obicei, Lamine Yamal nu a lipsit din ”zonă”. Starul naționalei Spaniei și a celor de la FC Barcelona a reacționat printr-o serie de inimioare trimise iubitei sale.

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📲 Lamine Yamal’s girlfriend Inés via IG: "We won!. Thank you, Spain!" — Barça Universal (@BarcaUniversal)

Yamal, ”dialog” constant cu iubita sa pe parcursul Cupei Mondiale

Deși sunt ”despărțiți” în această perioadă de faptul că fotbalistul este implicat în meciurile de la Campionatul Mondial, Lamine și Ines ”vorbesc” constant pe rețelele de socializare, unde își exprimă public sentimentele unul față de celălalt. La finalul lunii iunie, după meciul din etapa a 2-a a Grupei H, Yamal a avut-o din nou ca suporter special pe iubita sa.

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În tribunele arenei din Atlanta, la meciul Spania – Arabia Saudită, s-a aflat frumoasa Ines Garcia. Atunci, presa iberică a remarcat un gest al celor doi, venit imediat după meci. Tânără a postat o poză cu ea din tribunele stadionului din Atlanta și textul: ”Haide, iubirea mea!” Iubitul ei nu a stat pe gânduri și, după meci, i-a răspuns cu un mesaj scurt: ”Fata mea!”.

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Cum a reacționat Yamal când a văzut-o pe Ines la plajă

Și mai recent, cu o zi înainte de , Lamine Yamal a reacționat la pozele postate pe Instagram de iubita sa, Ines Garcia. Starul de la Barcelona și naționalei Spaniei a lăsat un comentariu scurt, dar clar, sub postarea iubitei sale. El a scris: ”bombon”, un termen spaniol de alint care înseamnă „”frumusețe”, ”dulceață” sau ”bombonică”.

Ines Garcia a publicat pe 5 iulie o serie de poze de pe plajă din Los Angeles. Postarea a atras imediat atenția lui Yamal, care a comentat rapid. Cuvântul fotbalistul a atras pe loc zeci de mii de aprecieri.