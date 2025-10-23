Sport

Cum a reacționat iubitul Arynei Sabalenka la fotografiile cu ea și Paula Badosa în costum de baie. Postarea nu a trecut neobservată pentru Georgios Frangulis

Georgios Frangulis nu a putut trece cu vederea fotografiile postate de iubita sa, Aryna Sabalenka, alături de buna ei prietenă, Paula Badosa. Cum a reacționat milionarul?
Valentina Vladoi
23.10.2025 | 19:40
Cum a reacționat iubitul Arynei Sabalenka la fotografiile cu ea și Paula Badosa în costum de baie. Postarea nu a trecut neobservată pentru Georgios Frangulis
Cum a reacționat Georgios Frangulis la fotografiile cu Aryna Sabalenka și Paula Badosa. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Aryna Sabalenka și Paula Badosa au făcut furori pe internet cu cele mai recente imagini postate. Evident, acestea nu au putut fi trecute cu vederea nici de iubitul Arynei, faimosul miliardar Georgios Frangulis.

Cum a reacționat Georgios Frangulis la fotografiile cu Aryna Sabalenka și Paula Badosa

Sesiunea foto din Dubai a celor două sportive a stârnit un val de reacții pe internet. Acestea s-au fotografiat în costume de baie, zâmbind larg, dar și în multe alte ipostaze spre deliciul fanilor.

Evident, imaginile au fost văzute și de Georgios Frangulis, iubitul milionar al Arynei Sabalenka. De altfel bărbatul nu a pierdut timpul și a reacționat la scurt timp după ce liderul tenisului feminin a făcut postarea.

Cum a reacționat acesta? Frangulis pare că a rămas fără cuvinte. Drept dovadă, acesta nu a scris niciun cuvânt, dar totuși a postat doar două emoji-uri, unul cu inimă și unul cu gura căscată, ca mut de uimire.

Și după cum era de așteptat, Aryna Sabalenka a reacționat și ea. Mai exact, sportiva din Belarus l-a etichetat pe iubitul său și i-a „lipit” o poză. Iar din asta înțelegem că cei doi au o legătură strânsă.

Când s-au cunoscut Aryna Sabalenka și Georgios Frangulis

Amintim faptul că Aryna Sabalenka și Georgios Frangulis au anunțat că formează un cuplu încă din prima parte a anului 2024. Nu este clar însă de cât timp se cunoșteau cei doi.

Un lucru este cert și anume faptul că au suficiente lucruri în comun. Cuplul călătorește des, având în vedere meseria pe care Aryna Sabalenka o are. Totodată, cei doi merg în vacanțe și se bucură unul de celălalt atât cât pot.

Cât despre Paula Badosa, buna prietenă a Arynei Sabalenka, aceasta este momentan singură. Sportiva a încheiat relația pe care o avea, astfel că momentan se concentrează pe carieră, dar și pe viața personală.

Aryna Sabalenka, locul 1 în clasamentul WTA

Amintim faptul că ultimul an a fost unul de-a dreptul fabulos pentru Aryna Sabalenka. În 2024, sportiva a câștigat titlul de la Wuhan și a urcat pe locul 1 în clasamentul WTA și acolo a rămas.

Mai exact, aceasta este numărul 1 mondial de 52 de săptămâni. Și cei mai mulți specialiști spun că sunt șanse foarte mari ca sportiva să încheie sezonul chiar pe acest loc.

Clasamentul dat publicității pe 20 octombrie arăta că Aryna Sabalenka are 10.390 de puncte. Mai departe, podiumul este completat de Iga Swiatek, cu 8.703 puncte, și Coco Gauff, cu 7.863 de puncte.

Astfel, diferența dintre locul 1 și locul 2 e una cât se poate de mare. Drept urmare, sunt slabe șansele ca Aryna Sabalenka să mai fie detronată în acest sezon. Un lucru este cert și anume că sportiva se apropie de recordurile stabilite de Simona Halep (64) și Caroline Wozniacki (71) în clasamentul WTA.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
