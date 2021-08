Cum a reacționat Lionel Messi când a aflat că trebuie să plece de la Barcelona. ”Am plâns, nu aveam nimic planificat”

După 21 de ani petrecuți la Barcelona, Lionel Messi a trebuit să-și adune lucrurile și să plece de la clubul catalan. La Liga nu și-a dat acordul ca noul contract al argentinianului să fie înregistrat.

ADVERTISEMENT

Momentul în care a aflat teribila veste a fost șocant pentru Messi. Fotbalistul a dezvăluit că a fost furios, dar s-a simțit și panicat.

Cine l-a anunțat pe Messi că aventura la Barcelona s-a încheiat

Lionel Messi a avut o vară extrem de agitată. Cu naționala Argentinei a reușit să cucerească Copa America, iar negocierile dintre tatăl său și președintele Joan Laporta păreau să nu se mai încheie.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă părțile au ajuns la un acord, dar al argentinianului nu a primit acceptul La Liga, pentru a fi înregistrat.

”Tatăl meu a venit acasă. Plecase în acea dimineață pentru a se întâlni cu Laporta. Când s-a întors, mi-a spus despre problemă. Apoi, a trebuit să mă pregătesc să o anunț pe Antonella, pentru ca apoi să le spunem și copiilor.

ADVERTISEMENT

I-am explicat, am început să plângem, devenisem furioși, dar apoi ne-am revenit ca să vedem care este cel mai bun mod prin care putem să-i anunțăm pe copii.

În decembrie, le spusesem că rămânem, că vom continua. Prima dată i-am spus lui Thiago, apoi au aflat și ceilalți”, a povestit Lionel Messi pentru BBC, citat de .

ADVERTISEMENT

Fotbalistul a mai spus că vestea a fost total neașteptată și că nu avea nimic planificat, fiind convins că va continua la Barcelona.

”După comunicatul Barcelonei nu am știut ce o să ne facem. Nu aveam nimic planificat. Am fost loviți de acea nervozitate, incertitudine. A fost complicat până când am putut să-mi iau rămas bun de la oameni, să vorbesc”, a adăugat Messi.

ADVERTISEMENT

Transferul lui Messi a adus în conturile lui PSG 16 milioane de euro în 20 de minute

lui Lionel Messi la vicecampioana Franței, PSG, s-au făcut simțite imediat. Peste 16 milioane de euro au intrat în conturile clubului în doar 20 de minute de la punerea în vânzare a tricourilor cu numărul 30, ales de argentinian la PSG.

Presa din Hexagon notează că primul lot, de 150.000 de tricouri a fost epuizat în mai puțin de o jumătate de ora, deși prețul era de 107 euro pe bucată.

ADVERTISEMENT

Lionel Messi a semnat cu PSG un contract valabile pentru următoarele două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă unul. 25 de milioane de euro, net, va încasa argentinianul pentru fiecare an petrecut la Paris.