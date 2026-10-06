Cum a reacționat Luca Niculescu după ce Simona Halep și românii au fost ironizați în Franța. Mesajul imediat al premierului desemnat de Nicușor Dan

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Premierul desemnat de președintele României Nicușor Dan, Luca Niculescu, a reacționat după ce Simona Halep și românii au fost ironizați în Franța. Ce a postat pe social media la momentul respectiv diplomatul.

Luca Niculescu, mesaj de susținere pentru Simona Halep și români

Secretarul de stat în Ministerul de Externe (MAE), Luca Niculescu (55 ani), este . Politicianul este fost jurnalist, dar în anul 2018 ocupa funcția de ambasador al României în Franța. Din această postură a transmis un mesaj puternic după ce Simona Halep a cucerit trofeul de la Roland Garros.

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A recurs la un mesaj amplu postat pe rețelele de socializare, unde a discutat despre scandalul care i-a implicat pe români. Totul a plecat de la o caricatură care a apărut în celebra revistă de satiră franceză Charlie Hebdo. În paginile acestei a fost publicată o imagine în care campioana mondială ridică premiul tocmai cucerit.

Caricatura era însoțită de cuvintele „Fier vechi, fier vechi!”, în timp ce titlul anunța: „O româncă câștigă Roland-Garros”. Referința aceasta face trimitere, de fapt, la stereotipul vechi despre români, în special la imaginea unor romi care colectează și vând fier vechi. Prin urmare, a provocat reacții puternice în țara noastră.

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Fosta jucătoare de tenis a ales să nu comenteze această situație controversată. A făcut un pas în spate pentru că tocmai câștigase primul ei Grand Slam. Victoria a venit după trei finale de Grand Slam pierdute anterior. Cu toate acestea, Luca Niculescu a ales să iasă în față și să comenteze. A transmis că a fost în tribunele finalei câștigate de româncă.

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„Am fost la finala de la Roland Garros și am văzut atmosfera de acolo: mulți francezi care strigau «Allez, Simona» alături de noi, românii, care o susțineam cu «Hai Simona!»”, a scris , Luca Niculescu, pe pagina personală de Facebook, relatează .

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”Au fost zeci de articole laudative în presa franceză”

„De la câștigarea turneului am primit zeci de mesaje de la cele mai înalte oficialități franceze (mai mulți consilieri ai președintelui Emmanuel Macron, prim-ministrul Edouard Philippe, pe care l-am întâlnit acum câteva zile la o recepție, miniștri și reprezentanți ai ministerelor, colegi ambasadori) pentru victoria Simonei Halep.

La fel, toate cunoștințele din cartier, brutarul, chelnerul de la braseria din colț, vânzătorul de ziare, casiera de la băcănie – toți m-au oprit ca să îmi spună că au văzut meciul sau au auzit despre victorie. De asemenea, au fost zeci de articole laudative în presa franceză după performanța româncei.

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Niciodată de când sunt ambasador nu am fost atât de felicitat și nu m-am simțit atât de bine. Și, în același timp, există acea caricatură mică, în pagina a șaptea a unui săptămânal satiric, care a făcut din libertatea sa de expresie, insolență și provocarea sensibilităților de orice fel o tradiție binecunoscută.

Îmi dau seama de impactul pe care acea caricatură l-a avut pentru unii dintre dumneavoastră, fie că trăiți în Franța sau în România”, a completat politicianul, pe social media. Luca Niculescu i-a asigurat pe urmăritorii săi și implicit pe români că munca la ambasadă este „o luptă împotriva unor stereotipuri, clișee și prejudecăți”.

”Să nu lăsăm o caricatură mică să ne strice o bucurie atât de mare”

„La finalul acestui an vom demara Sezonul România-Franța. Vor fi sute de manifestări românești în tot Hexagonul. Cu siguranță, mii de articole în presă despre ele. Până atunci, revenind la uriașa performanță de sâmbăta trecută, aș spune să nu lăsăm o caricatură mică să ne strice o bucurie atât de mare”, a ținut să mai adauge Luca Niculescu.

Politicianul a fost ambasador al României în Franța după ce a fost nominalizat de fostul președinte Klaus Iohannis în această poziție. Și-a schimbat complet cariera la finalul lui 2015, iar în 2016 a preluat misiunea. A rămas la Paris până în anul 2022. A fost acreditat în Monaco și Andorra. În plus, a reprezentat România în relația cu instituțiile internaționale de la Paris.

A reprezentat țara noastră inclusiv în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Organizația Internațională a Francofoniei. În perioada 2019 – 2022 a condus Grupul Ambasadorilor Francofoni din Franța. După încheierea mandatului de la Paris a fost numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

De asemenea, a fost desemnat coordonator național al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Luca Niculescu a fost jurnalist anterior, intrând în presă la doar 24 de ani. Premierul ales de Nicușor Dan a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București în 1995. Ulterior, a urmat un master în Jurnalism European la Strasbourg.