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Cum a reacționat mama lui Cristiano Ronaldo după golurile marcate de starul portughez la Cupa Mondială 2026. Ce mesaj a transmis

Ce a spus, de fapt, mama celebrului fotbalist Cristiano Ronaldo în urma reușitelor avute în Campionatul Mondial 2026. Maria Dolores a pus punctul pe ”i”.
Alexa Serdan
05.07.2026 | 05:45
Cum a reactionat mama lui Cristiano Ronaldo dupa golurile marcate de starul portughez la Cupa Mondiala 2026 Ce mesaj a transmis
Cristiano Ronaldo are un sprijin real în mama sa, Maria Dolores. Sursa foto: Instagram.com
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Mama lui Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj puternic dupa golurile marcate de starul portughez la Cupa Mondială 2026. Femeia a recunoscut că este mândră de reușitele fiului său care la această vârstă este extrem de ambițios și perseverent în ceea ce face.

Cristiano Ronaldo, laude din partea mamei sale

Cristiano Ronaldo (41 ani) a devenit primul jucător din istorie care a marcat la 6 Cupe Mondiale diferite după evoluția în partida dintre Portugalia și Uzbekistan, terminată cu scorul de 5-0. A dat gol în minutul 6, în timp ce al doilea a avut loc în minutul 39. Aceste realizări sunt considerate incredibile de mulți oameni.

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Printre persoanele care laudă performanțele sportivului legendar se numără și cea care i-a dat viață. Maria Dolores, mama renumitului sportiv portughez, a vorbit cu mare satisfacție despre reușitele fiului său. Aceasta a subliniat că îl sprijină necondiționat pe cel poreclit CR7, fiind un stâlp important încă din copilărie.

Mai mult decât atât, a transmis că le este recunoscătoare fanilor căpitanului clubului Al-Nassr din Liga Pro din Arabia Saudită. Cu siguranță, femeia a ținut cont de faptul că cel mai bun bilanț al atacantului lusitan într-o singură ediție de Cupă Mondială este de patru goluri. E vorba de o performanță atinsă atât în anul 2018, cât și în 2022.

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„Sunt mândră că fiul meu continuă să scrie istorie. Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor care au fost alături de voi. Ați dat atât de mult lumii. Un sărut pentru tine, fiul meu. Mama ta este mereu aici pentru tine”, a declarat mama lui Cristiano Ronaldo, pentru FIFA, relatează Mirror.

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Mama lui Cristiano Ronaldo: ”Vreau să vă mulțumesc”

„Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru respectul pe care i l-ați arătat fiului meu. Trimit pupici Portugaliei și tuturor fanilor portughezi!”, a completat Maria Dolores, mai arată sursa menționată mai devreme. Sportivul are o relație specială cu cea care i-a dat viață și nu este deloc de mirare că aceasta îi este alături la fiecare pas.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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