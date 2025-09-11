Mamadou Thiam a auzit ce a spus Gigi Becali despre el și a reacționat: „În Anglia, tot așa se vorbea despre mine”

Mamadou Thiam Cum a reacționat atacantul în vârstă de 30 de ani după ce a fost remarcat de noul său patron.

Mamadou Thiam, reacție sinceră după ce a fost lăudat de Gigi Becali

Ultimul jucător sosit la FCSB în fereastra de mercato din vară a fost Mamadou Thiam, fotbalistul pentru care bucureștenii și-au mai manifestat interesul și în trecut. Fostul atacant de la U Cluj a bifat deja minute pentru FCSB (45 cu FC Argeș și alte 45 cu CFR Cluj).

Lăudat de Gigi Becali, Thiam a dezvăluit că era obișnuit cu aprecierile pentru fizicul și forța sa și în Anglia. Jucătorul a mai mărturisit că este extrem de încântat că a ajuns în cele din urmă să joace pentru campioana României și că este concentrat să ofere cel mai bun fotbal al său.

„Plăcerea de a juca e principalul obiectiv”

„Toată lumea vorbește așa de mine pentru că sunt puțin puternic, dar jocul meu nu este bazat pe forță, ci pe tehnică. El (n.r. Gigi Becali) spune asta pentru că am forță. Și în Anglia se vorbește așa de mine.

Nu știu de câte ori m-au vrut, dar încă din primul meu sezon aici numele meu a fost asociat cu acest club. Este plăcut să vezi asta. Toți care joacă fotbal o fac ca să fie la cele mai bune echipe din campionat. A fost frumos să aud, acum s-a întâmplat și sunt fericit. E mai bine mai târziu decât niciodată.

Acum mă bucur de moment. Sunt un atacant căruia îi place să joace pentru echipă. Îmi place să combin, să marchez, dar plăcerea de a juca e principalul obiectiv”, a declarat Mamadou Thiam pentru EAD.

