News

Reacția lui Marian Vanghelie când a aflat că nora lui Liviu Dragnea e femeia care l-a acuzat că o urmărea: „I-am făcut poze”. Declarații exclusive

Marian Vanghelie a rupt tăcerea după ce a fost acuzat că a amenințat și a urmărit o femeie de 33 de ani prin Capitală. Care este varianta fostului primar al sectorului 5?
Dan Suta, Oana Bocskor
26.11.2025 | 13:07
Reactia lui Marian Vanghelie cand a aflat ca nora lui Liviu Dragnea e femeia care la acuzat ca o urmarea Iam facut poze Declaratii exclusive
EXCLUSIV FANATIK
Marian Vanghelie, acuzat că a urmărit o femeie în toiul nopții. Cum se apără fostul edil. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

Marian Vanghelie este acuzat de o tânără că a urmărit-o în noaptea dintre 25 și 26 noiembrie, cu mașina, femeia făcând plângere la poliție împotriva fostului edil al sectorului 5.

Urmărire ca-n filme la 3 dimineața, în Capitală. Marian Vanghelie, acuzat că a amenințat o femeie, în trafic. Ce spune fostul primar

Contactat de FANATIK, Marian Vanghelie spune că lucrurile au stat pe dos, că el a fost cel urmărit, de fapt, și că și-a dat seama imediat cine ar fi individa care se ținea după el, pornind din zona Palatului Victoria, acolo unde politicianul își desfășoară activitățile.

ADVERTISEMENT

Poliția Capitalei a anunțat că polițiștii de la Secția 2 au fost sesizați în legătură cu un incident care s-a petrecut în jurul orei 3 dimineața în București și județul Ilfov. O femeie de 33 de ani a sunat la 112 pentru a se plânge că este urmărită de Vanghelie. „În timp ce polițiștii discutau cu femeia, la echipajul de poliție s-a prezentat și bărbatul de 57 de ani, care a declarat că, în timp ce se deplasa la adresa de domiciliu, la rândul său, ar fi fost urmărit de către femeia de 33 de ani, susținând totodată că nu ar fi avut nicio discuție cu aceasta”, a informat Poliția Capitalei.

Poliția a menționat că Vanghelie nu se afla la volan, ci era pasager, lucru pe care și fostul primar din București nu l-a confirmat. Despre femeia vizată în această urmărire ca-n filme, presa a scris că ar fi iubita lui Valentin, fiul lui Liviu Dragnea, fost președinte al PSD. 

ADVERTISEMENT
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de...
Digi24.ro
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de mama ei. Femeia a vrut să se răzbune

Vanghelie spune că el a fost cel urmărit și că în spatele femeii ar sta cineva de la SRI

Marian Vanghelie susține că lucrurile au stat un pic diferit față de cum au fost reflectate în spațiul public. Politicianul a declarat pentru FANATIK că e convins că femeia care era pe urmele sale ar fi fost pusă de un greu din SRI. În continuare, Vanghelie se apără în fața acuzațiilor care i s-au adus și ne oferă propria sa variantă asupra desfășurării evenimentului din noaptea de marți spre miercuri.

ADVERTISEMENT
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă...
Digisport.ro
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală

„Nu e nicio plângere. Mă urmărea de o jumătate de oră. Pe dânsa a oprit-o poliția sau s-a oprit ea? Eu am oprit la poliție ca să-i facă șoferul meu poză doamnei și mașinii ei. Cu număr, cu tot. Am țipat și i-am spus să se ducă cu Coldea și cu Ciocârlan. Săraca de ea. Pe bune? Hai, domnule. 

Domnul Ciocârlan (generalul Adrian Ciocârlan este adjunctul directorului SRI, n.r.) mă urmărea, de fapt, azi-noapte. Eu m-am luat de dânsul acum o săptămână, că sună la instanțe și amenință judecătorii. La un moment dat vor apărea niște date despre dânsul, ca să nu creadă că e singur pe pământul ăsta. Cu mine vorbește în cunoștință de cauză, sunt un om informat și nu mi-e frică de SRI, a declarat Vanghelie, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Vanghelie povestește cum a decurs urmărirea: „A fugit printre blocuri, să se ascundă”

Fostul primar ne-a mai spus de ce crede că respectivul adjunct de la SRI ar fi pe urmele sale. Se pare că între Vanghelie și Ciocârlan ar exista un conflict verbal mai vechi, după cum susține politicianul.  Fostul greu al Partidului Social Democrat a adăugat faptul că a început să fie urmărit încă de când a plecat de la muncă, iar apoi a vrut să știe, cu tot dinadinsul, cine se afla în mașina care i-a devenit umbră pe șosea.

„Eu am oprit la poliție, nu m-a oprit nici o poliție pe mine. Eu am oprit, după ce am văzut mașina, ca să-i facem poză dânsei, avem numărul de la mașină, avem mașina.

Eu am oprit pentru că, după ce ne-au urmărit vreo jumătate de oră, am fugit după dânsa să-i luăm numărul de la mașină și a luat-o printre blocuri, să se ascundă. A fugit cu 150 la oră. Și cred că a oprit-o poliția și a vrut să dea, vezi, Doamne, că e urmărită”, ne spune, răspicat, Vanghelie.

Vanghelie susține că și-a dat seama că ar fi fost urmărit după vreo 10-15 minute, la semnalarea șoferului. Autoturismul în care se afla Vanghelie a mers cu viteză din ce în ce mai mică, spune fostul primar, iar mașina în care se afla femeia era tot în spatele său. Când trebuia să ajung acasă, să fac stânga, îi zic șoferului să o iau înainte. A venit după noi. Când a luat-o mașina după noi și ne-a depășit, zic eu, urmărește mașina să luăm numărul. S-a ascuns printre blocuri, prin Pipera. Am căutat-o și am găsit-o.

Când a văzut că am dat de ea, a ieșit grăbită și a început să gonească cu 150 la oră. La un moment dat, la o intersecție, era poliția. Cred că a oprit-o, speriată sau șmecherită… Era o doamnă. Eu nu am știut că-i doamnă. De unde să știu că-i doamnă? Că n-am apucat să o vedem. O fi dat și apel la 112”, a mai declarat Vanghelie, pentru FANATIK.

Este iubita fiului lui Dragnea tânăra care i-a făcut plângere lui Vanghelie? „I-am făcut poze”

Întrebat dacă poate confirma faptul că acea tânără, pe nume Ana Gabriela Clipici, ar avea vreo legătură cu familia Dragnea, ex-edilul de la 5 a mărturisit că nu are informații despre relația femeii cu Valentin: „Nu știu, nu mă interesează pe mine cine e iubita și cine nu-i iubita. E o doamnă la 45-50 de ani, părerea mea. Nu părea o copilă. Poate seara, cum era, la două noapte, la trei noaptea, mi s-a părut 40 de ani. I-am făcut poze, am făcut poze special. În fața poliției am oprit și am început să țip. Eu, nefiind  la volan, am ieșit din spate, era toată poliția și am zis: Cine-i escroaca asta? Și am început să țip de Ciocârlan, de Coldea. Eu sunt recalcitrant. Nu mi-e frică nici de poliție, nu mi-e frică nici de SRI când am dreptate. Atenție! Dacă n-aveam dreptate, nu puteam să-mi permit.

Am dat datele la poliție. Mă știau. Le-am explicat ce s-a întâmplat. Acte de violență? Cum, că noi n-am fost decât prin mașini? Ea nu s-a dat jos din mașină când am oprit. Erau 10 polițiști. Eu am amenințat-o verbal. Că vă ia dracu, că vă duceți la pușcărie”, a adăugat Vanghelie. FANATIK a încercat să o contacteze și pe doamna care a făcut plângerea la poliție, dar, până la acest moment, nu avem niciun punct de vedere din partea ei.

Previziune sumbră pentru milioane de români. Ce se întâmplă cu veniturile în următoarea...
Fanatik
Previziune sumbră pentru milioane de români. Ce se întâmplă cu veniturile în următoarea perioadă. ”Creșterile salariale s-au făcut pe datorie”
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces...
Fanatik
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele României în decurs de 5 luni
„Nu l-a suferit!” De ce premierul Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea...
Fanatik
„Nu l-a suferit!” De ce premierul Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea lui Emeric Ienei la Oradea. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Omul căruia Giovanni Becali îi datorază succesul din impresariat: 'El era capul. Nu...
iamsport.ro
Omul căruia Giovanni Becali îi datorază succesul din impresariat: 'El era capul. Nu ajungea aici fără el'
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Jurnalul.ro
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
adevarul.ro
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a...
unica.ro
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în...
Observatornews.ro
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Afacerile cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: Oameni săraci...
as.ro
Afacerile cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: Oameni săraci n-am văzut! Ce avere uriaşă are
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director...
Libertatea.ro
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce...
informat.ro
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce topul
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt...
RTV.NET
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt căutați de Poliție, după ce au agresat un bărbat pe stradă. Soția lui, Diamanatul Roz, a fost reținută!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!