Reacția lui Marian Vanghelie când a aflat că nora lui Liviu Dragnea e femeia care l-a acuzat că o urmărea: „I-am făcut poze”. Declarații exclusive

Marian Vanghelie este acuzat de o tânără că a urmărit-o în noaptea dintre 25 și 26 noiembrie, cu mașina, femeia făcând plângere la poliție împotriva fostului edil al sectorului 5.

Urmărire ca-n filme la 3 dimineața, în Capitală. Marian Vanghelie, acuzat că a amenințat o femeie, în trafic. Ce spune fostul primar

Contactat de FANATIK, Marian Vanghelie spune că lucrurile au stat pe dos, că el a fost cel urmărit, de fapt, și că și-a dat seama imediat cine ar fi individa care se ținea după el, pornind din zona Palatului Victoria, acolo unde politicianul își desfășoară activitățile.

Poliția Capitalei a anunțat că polițiștii de la Secția 2 au fost sesizați în legătură cu un incident care s-a petrecut în jurul orei 3 dimineața în București și județul Ilfov. O femeie de 33 de ani a sunat la 112 pentru a se plânge că este urmărită de Vanghelie. „În timp ce polițiștii discutau cu femeia, la echipajul de poliție s-a prezentat și bărbatul de 57 de ani, care a declarat că, în timp ce se deplasa la adresa de domiciliu, la rândul său, ar fi fost urmărit de către femeia de 33 de ani, susținând totodată că nu ar fi avut nicio discuție cu aceasta”, a informat

Poliția a menționat că Vanghelie nu se afla la volan, ci era pasager, lucru pe care și fostul primar din București nu l-a confirmat. Despre femeia vizată în această urmărire ca-n filme, presa a scris că ar fi iubita lui Valentin, fiul lui Liviu Dragnea,

Vanghelie spune că el a fost cel urmărit și că în spatele femeii ar sta cineva de la SRI

Marian Vanghelie susține că lucrurile au stat un pic diferit față de cum au fost reflectate în spațiul public. Politicianul a declarat pentru FANATIK că e convins că femeia care era pe urmele sale ar fi fost pusă de un greu din SRI. În continuare, Vanghelie se apără în fața acuzațiilor care i s-au adus și ne oferă propria sa variantă asupra desfășurării evenimentului din noaptea de marți spre miercuri.

„Nu e nicio plângere. Mă urmărea de o jumătate de oră. Pe dânsa a oprit-o poliția sau s-a oprit ea? Eu am oprit la poliție ca să-i facă șoferul meu poză doamnei și mașinii ei. Cu număr, cu tot. Am țipat și i-am spus să se ducă cu Coldea și cu Ciocârlan. Săraca de ea. Pe bune? Hai, domnule.

Domnul Ciocârlan (generalul Adrian Ciocârlan este adjunctul directorului SRI, n.r.) mă urmărea, de fapt, azi-noapte. Eu m-am luat de dânsul acum o săptămână, că sună la instanțe și amenință judecătorii. La un moment dat vor apărea niște date despre dânsul, ca să nu creadă că e singur pe pământul ăsta. Cu mine vorbește în cunoștință de cauză, sunt un om informat și nu mi-e frică de SRI”, a declarat Vanghelie, pentru FANATIK.

Vanghelie povestește cum a decurs urmărirea: „A fugit printre blocuri, să se ascundă”

Fostul primar ne-a mai spus de ce crede că respectivul adjunct de la SRI ar fi pe urmele sale. Se pare că între Vanghelie și Ciocârlan ar exista un conflict verbal mai vechi, după cum susține politicianul. Fostul greu al Partidului Social Democrat a adăugat faptul că a început să fie urmărit încă de când a plecat de la muncă, iar apoi a vrut să știe, cu tot dinadinsul, cine se afla în mașina care i-a devenit umbră pe șosea.

„Eu am oprit la poliție, nu m-a oprit nici o poliție pe mine. Eu am oprit, după ce am văzut mașina, ca să-i facem poză dânsei, avem numărul de la mașină, avem mașina.

Eu am oprit pentru că, după ce ne-au urmărit vreo jumătate de oră, am fugit după dânsa să-i luăm numărul de la mașină și a luat-o printre blocuri, să se ascundă. A fugit cu 150 la oră. Și cred că a oprit-o poliția și a vrut să dea, vezi, Doamne, că e urmărită”, ne spune, răspicat, Vanghelie.

Vanghelie susține că și-a dat seama că ar fi fost urmărit după vreo 10-15 minute, la semnalarea șoferului. Autoturismul în care se afla Vanghelie a mers cu viteză din ce în ce mai mică, spune fostul primar, iar mașina în care se afla femeia era tot în spatele său. „Când trebuia să ajung acasă, să fac stânga, îi zic șoferului să o iau înainte. A venit după noi. Când a luat-o mașina după noi și ne-a depășit, zic eu, urmărește mașina să luăm numărul. S-a ascuns printre blocuri, prin Pipera. Am căutat-o și am găsit-o.

Când a văzut că am dat de ea, a ieșit grăbită și a început să gonească cu 150 la oră. La un moment dat, la o intersecție, era poliția. Cred că a oprit-o, speriată sau șmecherită… Era o doamnă. Eu nu am știut că-i doamnă. De unde să știu că-i doamnă? Că n-am apucat să o vedem. O fi dat și apel la 112”, a mai declarat Vanghelie, pentru FANATIK.

Este iubita fiului lui Dragnea tânăra care i-a făcut plângere lui Vanghelie? „I-am făcut poze”

Întrebat dacă poate confirma faptul că acea tânără, pe nume Ana Gabriela Clipici, ar avea vreo legătură cu familia Dragnea, ex-edilul de la 5 a mărturisit că nu are informații despre relația femeii cu Valentin: „Nu știu, nu mă interesează pe mine cine e iubita și cine nu-i iubita. E o doamnă la 45-50 de ani, părerea mea. Nu părea o copilă. Poate seara, cum era, la două noapte, la trei noaptea, mi s-a părut 40 de ani. I-am făcut poze, am făcut poze special. În fața poliției am oprit și am început să țip. Eu, nefiind la volan, am ieșit din spate, era toată poliția și am zis: Cine-i escroaca asta? Și am început să țip de Ciocârlan, de Coldea. Eu sunt recalcitrant. Nu mi-e frică nici de poliție, nu mi-e frică nici de SRI când am dreptate. Atenție! Dacă n-aveam dreptate, nu puteam să-mi permit.

Am dat datele la poliție. Mă știau. Le-am explicat ce s-a întâmplat. Acte de violență? Cum, că noi n-am fost decât prin mașini? Ea nu s-a dat jos din mașină când am oprit. Erau 10 polițiști. Eu am amenințat-o verbal. Că vă ia dracu, că vă duceți la pușcărie”, a adăugat Vanghelie. FANATIK a încercat să o contacteze și pe doamna care a făcut plângerea la poliție, dar, până la acest moment, nu avem niciun punct de vedere din partea ei.